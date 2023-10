Tanti “non ricordo”, ma anche alcuni punti fermi che adesso avranno la forza della prova perché le dichiarazioni sono raccolte in aula davanti ai giudici. Il fratello di Saman Abbas, la 18enne pakistana eliminata secondo i pm di Reggio Emilia dalla famiglia perché si opponeva a un matrimonio combinato, oggi è il testimone che accusa la sua famiglia di aver organizzato il femminicidio della sorella e ha raccontato di quando gli imputati “facevano i piani”. A una settimana dall’ordinanza con cui i giudici hanno dichiarato inutilizzabili le sue dichiarazioni in fase di indagine e quelle dell’incidente probatorio, il giovane, all’epoca dei fatti 16enne, ha detto: “Voglio parlare, voglio dire tutta la verità”. Ad ascoltare le sue parole il padre, Shabbar Abbas, i cugini e lo zio Danish Hasnain.

T-shirt nera, pantaloni grigi, il ragazzo, è assistito dall’avvocato Valeria Miari. La legale ha rimesso il mandato come difensore di parte civile per lui e per l’Unione comuni della bassa reggiana. Rimane dunque solo difensore del ragazzo che viene sentito come testimone assistito. La legale ha riferito la propria decisione, dopo essere stata invitata dalla Corte a riflettere su una sua posizione di incompatibilità. H. è stato fatto entrare prima dell’ingresso dei parenti e viene sentito dietro a un doppio paravento, nei giorni scorsi era stato aperto un fascicolo d’indagine per le minacce ricevute dal Pakistan. Imputati nel processo infatti ci sono: i genitori (la madre latitante), lo zio e due cugini. Saman, secondo gli inquirenti, fu uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 e poi seppellita in una fossa che era stata scavata in precedenza.

I legali degli imputati hanno quindi iniziato a fare le domande e il ragazzo, pur tra i diversi “non ricordo”, ha risposto chiaramente su alcuni punti fondamentali per l’accusa. Quando in passato affermò che i suoi cugini non c’entravano nulla “ho detto una bugia perché mio padre mi disse di farlo“, “Mi ha detto di non dire niente” ha dichiarato il teste rispondendo ao quesiti dell’avvocato dell’imputato Nomanhulaq Nomanhulaq, suo cugino. “Io da piccolo avevo paura di mio padre e di mio zio. Quando sono andato dall’altro giudice ho detto che non hanno fatto niente, ero costretto da mio padre” ha sottilineato. Quando avvenne? “Non lo ricordo. Ma prima e dopo mi hanno chiamato e detto di non dire niente dei cugini”.

Qualcuno ti aveva detto che Saman era stata seppellita? “Sì”. E chi te lo aveva detto? “Noman, gli avevo chiesto io, perché volevo abbracciare mia sorella. Ma l’ho chiesto anche allo zio, prima di partire per Imperia”. Nei giorni successivi alla scomparsa della ragazza, maggio 2021, il giovane partì per la Liguria, insieme allo zio, ma venne fermato ad un controllo e portato in una comunità per i minorenni, all’epoca era sedicenne. Lo zio invece lasciò l’Italia e venne rintracciato in seguito, mesi dopo, in Francia. E perché di questo, ha domandato l’avvocato di Nomanhulaq, non parlasti negli interrogatori al pm e ai carabinieri? “Perché non mi dissero di preciso dov’era, solo che era sotto terra. E sempre per la questione di mio papà, avevo paura di lui”.

Ma le parole che appaiono più importanti sono quelle che riguaardano la premeditazione dell’eliminazione di Saman che era innamorata di un ragazzo che ora è parte civile. “Mentre facevano i piani, io stavo sulle scale ad ascoltare, non tutto ma quasi. Ho sentito una volta mio padre che parlava di ‘scavare'”. La fosse dove poi, su indicazione dello zio Danish Hasnain, sono stati trovati i resti della vittima. L’autopsia ha poi accertato che a Saman è stato spezzato il collo e secondo due detenuti che avevano ricevuto le confidenze dello zio “mentre i cugini la tenevano ferma”.

La difesa ha chiesto chi è che elaborava i piani? “Noman, papà, mamma e altri due, Danish e Ikram” ha risposto il giovane indicando i cinque familiari imputati per l’omicidio della sorella come persone presenti in questa conversazione, in camera da letto, che lui ascoltò, nei giorni prima della scomparsa: il cugino Nomanhulaq Nomanhulaq, il padre Shabbar Abbas, la madre Nazia Shaheen, lo zio Danish Hasnain e l’altro cugino Ikram Ijaz. Alla domande di dove si trovasse Saman mentre lui ascoltava queste conversazioni il teste ha risposto “Non ricordo, sono confuso”. E, dopo una lunga pausa di silenzio, ha ribadito di non ricordarsi. La riunione durò “più o meno mezz’ora“. Oltre a “scavare”, il giovane ha detto che ricorda di aver sentito anche “passare dietro alle telecamere“. Il ragazzo, che secondo i giudici dell’Assise andava indagato nelle fasi preliminari delle indagini, “allo stato non è stato iscritto nel registro degli indagati” della Procura per i minorenni di Bologna. La sua veste processuale, dopo l’ordinanza della scorsa udienza, era dunque mutata da testimone a quella di potenziale indagato in un procedimento connesso. L’ordinanza è stata inviata dalla Procura reggiana a quella per i minori, competente perché all’epoca il fratello di Saman aveva 16 anni.