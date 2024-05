Sale il livello di repressione nei confronti delle mobilitazioni studentesche a sostegno della Palestina ormai diffuse in molte università degli Stati Uniti. Questa mattina la polizia ha fatto una breve irruzione nel campus dell‘Ucla, l’ateneo di Los Angeles, che rimane circondato da un migliaio di poliziotti. Ieri sera le forze dell’ordine avevano ordinato agli studenti di lasciare l’accampamento, altrimenti sarebbero stati arrestati. Alcuni lo hanno fatto, ma centinaia sono rimasti all’interno, indossando elmetti, maschere ed occhiali. Le troupe della Cnn sul sito dell’accampamento dell’Ucla riferiscono di decine di manifestanti arrestati. I manifestanti stavano tentando di rinforzare la barricata mentre la polizia l’ha sfondata. L’emittente sostiene di aver visto membri delle forze dell’ordine sparare con quelli che sembrano proiettili di gomma.

Proiettili di gomma che sono stati usati anche in Arizona contro gli studenti che manifestavano alla University of Arizona. Secondo il presidente dell’ateneo, Robert Robbins, gli agenti “per disperdere la folla… non avevano altra scelta se non quella di adottare misure significative” di fronte alle “azioni pericolose”. Relativa calma invece a Berkeley, dove finora le manifestazioni studentesche si sono svolte senza arresti o interruzioni delle attività del campus.

Altre diciannove persone sono state arrestate all’Università del Texas, a Dallas, dopo che le forze dell’ordine hanno sgombrato un accampamento di manifestanti filo-palestinesi. Arresti anche alla Tulane University a New Orleans, Fordham University (New York). Mercoledì la polizia di New York è entrata nella Hamilton Hall della Columbia University. Fuori dal palazzo la polizia ha allontanato molti studenti che erano assembrati nelle vicinanze e ha effettuato decine di arresti.

Dall’inizio delle proteste, che coinvolgono decine di atenei americani, i manifestanti fermati dalla polizia sono oltre 1.300. Un accordo raggiunto mercoledì da funzionari della Northwestern University e manifestanti filo-palestinesi ha posto fine ad un accampamento di protesta nel campus e suscitato critiche da parte di esponenti della comunità ebraica, sebbene siano molti gli studenti ebrei che prendono parte alle mobilitazioni in contrasto con la linea del governo Netanyahu.

In Canada gli studenti dell‘Università di Toronto hanno approntato un accampamento presso l’ateneo in solidarietà con Gaza e con le mobilitazioni degli studenti americani. In Francia, dove proteste hanno avuto luogo in diverse università., tra cui Sorbona e Sciences Po di Parigi, la ministra dell’Insegnamento Superiore francese, Sylvie Retailleau, ha chiesto oggi ai presidi delle università di vigilare sul “mantenimento dell’ordine” pubblico nelle loro facoltà, utilizzando “tutti i poteri” a loro disposizione nel contesto di mobilitazioni studentesche per Gaza. “Vi chiedo di utilizzare tutto i poteri che conferisce il Codice dell’Educazione”, ha detto la ministra .

Mobilitazioni di solidarietà con gli universitari americani iniziano a prendere piede anche in Gran Bretagna. Gli studenti di almeno sei università , tra cui Sheffield, Bristol, Leeds e Newcastle, hanno iniziato ad organizzarsi in tal senso. L’associazione Human Rights Watch, intanto, ricorda come le proteste pacifiche siano un diritto fondamentale, così come la libertà di parola e di espressione.

Peaceful protest is a human right.

Freedom of speech is a human right.

Freedom of expression is a human right.

Universities should respect the right to protest. https://t.co/a21x9BIIj9 pic.twitter.com/hhpVSYWlud

— Human Rights Watch (@hrw) May 1, 2024