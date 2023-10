La notte nel castello senza luce elettrica, l’incontro con squali e avvoltoi, la gita nel bosco a piedi scalzi nelle tenebre, il party trasgressivo vestiti da vampiri. Fino alla mini-serie tv di Taffo, il brand leader di bare e affini che ‘sdogana’ la morte con ironia. Se pensate che Halloween duri solo una notte vi sbagliate. Può durare anche una settimana e stupirvi con proposte che nemmeno un genietto del male a forma di zucca potrebbe formulare.

Cominciamo dal buio. Solo una torcia permette di muoversi nel Castello di Baccaresca di Gubbio (Perugia) il 4 novembre. Il gioco per coppie e amici (solo per adulti) s’intitola “Experience Village edizione horror” ed è una caccia al fantasma nelle tenebre. Con la luce elettrica staccata e i cellulari confiscati e sigillati le coppie si fermano a dormire in camere avvolte dal mistero: in perfetto stile horror alla scoperta di presenze inquietanti. Il dress code? Rigorosamente nero. Funziona così. Mentre il narratore racconta storie e ricorda leggende di entità agghiaccianti che infestano il castello i partecipanti devono raccogliere indizi nefasti. Se hanno sonno possono sempre rientrare in camera sperando che rumori di porte che cigolano e incubi non prendano il sopravvento della loro mente.

La prova di resistenza richiede spirito di adattamento. Chi ha paura può scegliere di trascorrere la nottata nella “sala dei rituali”, in compagnia di altre 15/20 persone che accettano la sfida di dormire insieme. Con materassino e sacco a pelo. Mica in una superior. Ma almeno ci si dà coraggio a vicenda. Sarà più facile mettere insieme le forze per vincere il premio della caccia al fantasma: un soggiorno per quattro persone a Ibiza.

Oltre ai castelli incantati che percorrono la penisola in lungo e in largo per bimbi e genitori, alle gite nei boschi al calar della sera (anche a piedi scalzi) e ai pentoloni schifosi pieni di caramelle viscide e appiccicose la settimana di Halloween non dimentica i rapaci. E neppure i nostri amici squali. A Oltremare Family Experience Park, l’evento “Magic Halloween” il 1 e 2 novembre propone a bambini e genitori affascinanti appuntamenti con i rapaci. Falchi, poiane, avvoltoi, barbagianni e gufi in volo nello show “Il volo dei rapaci”. Il viaggio prosegue nel mondo marino all’Acquario di Cattolica (Rimini). Si parte dai benevoli pinguini per arrivare agli squali Toro più grandi d’Italia. Il tutto in mezzo a strani personaggi inventati come Fantapesci, Gigagranchi, Piovrazucche e Zombimeduse. Sensazioni da brivido per i più piccoli anche alla mostra “Insetti giganti XXL edition”, dove serpenti, draghi barbuti, rane velenose e blatte fischianti sono riprodotti in resina e ingranditi fino a 200 volte. E gli squali dell’Acquario di Genova? Ricominceranno l’11 novembre ad accogliere gruppi di ragazzi per la celebre “Notte degli squali”. Una visita serale alle vasche per scoprire i comportamenti dell’ambiente marino notturno, con pernottamento proprio davanti alla vasca dei predatori.

Per chi avesse invece voglia di volare in Romania anche con un last minute (sono tantissime le proposte dei tour operator) un classico della settimana di Halloween è la visita al Castello di Bran ai piedi dei Carpazi. Legato alla storia del terribile Vlad l’Impalatore, a cui si è ispirato Bram Stoker autore di “Dracula”, è il primo castello della Transilvania che si incontra venendo da Bucarest. A strapiombo su un dirupo, al confine tra la Valacchia e la Transilvania, è una delle attrazioni più famose e inquietanti della nazione. Angusti corridoi, stanze con arredi risalenti al medioevo e strumenti di tortura usati per vessare i prigionieri. Inquietante anche a primavera, la visita alla fortezza fa tremare i visitatori più temerari.

Fra vampiri leggendari ed esseri umani mascherati, fra divertimento in famiglia e trasgressione libertina il passo è breve. Anche i club libertini pullulano di party erotici a tema. Abbiamo scelto la proposta del Flirt Club di Roma, in tour anche a Milano. Locale storico d’élite propone un mese intero di appuntamenti in location dallo stile gotico. Obbligatorio il costume horror. Gli uomini? Meglio se vestiti da vampiri. Si inizia il 31 ottobre con la “Santa Muerte” messicana. Si prosegue con “Maleficent” il 4 novembre e con “Attenti al Lupo” il giorno 11, in cui le donne si vestono da Cappuccetto Rosso. Ultimo appuntamento, il 19, la celebrazione di “Mercoledì Addams” presentata in versione sensuale, anche a Milano. All’1 di notte la campanella dà il segnale di apertura delle ‘danze’.

A proposito di trasgressioni. In Italia sta prendendo sempre più piede la tendenza tra le coppie non ufficiali di celebrare il loro amore clandestino proprio nel giorno di Halloween, il 31 ottobre. Lo conferma il sondaggio del sito incontri-extraconiugali.com: su un campione di mille donne e mille uomini iscritti al portale il 78 per cento delle amanti desidera un momento speciale dedicato alla coppia segreta proprio il 31 ottobre. Si registra anche un’esplosione di acquisti di sex toy. Nella lista della spesa vibratori e altri giocattoli sessuali, soprattutto le geisha balls e frustini e manette per un’esperienza sadomaso.

Poteva mancare un’ispirazione a tema anche per il dildo? Andando a cercare sul web si scopre che esiste persino un vibratore orrendo: nero e a forma di bara. Un po’ come le scatoline di cartone di Taffo che si trovano dal parrucchiere, tanto per alleggerire lo spirito nella settimana di Halloween. Ed ecco che, per chi vuole passare una serata in casa rimanendo nel ‘mortale’ spirito vacanziero da divano, è in arrivo il 2 novembre sul canale tv Real Time “Questa cassa non è un albergo”. E’ la docu-serie di Taffo, l’azienda funeraria che ha costruito la sua immagine sull’ironia. Un esempio? Fra i suoi gadget, le famose tazze con la scritta: “Se la mattina ti svegli significa che è una buona giornata”. Scherzetto?