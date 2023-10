Nella lunga intervista che Luca Argentero ha rilasciato al Corriere della Sera c’è spazio per parlare d’amore e della moglie, Cristina Marino. Dal corteggiamento “classico”, che l’attore racconta essere stato fatto di “cene, primi appuntamenti”, all’amore che è sbocciato, per lei, guardando il frigo di lui. Marino ha infatti affermato: “Mi sono detta “sì, è lui”, la prima volta che ho aperto il frigo a casa sua: hamburger vegetali, zenzero, lime, sembrava che la spesa l’avessi fatta io“. E Argentero conferma: “Il mio frigo è esattamente così. Prendersi cura di se stessi è importante, scegliere quello che si mangia e stare in forma è uno stile di vita, che non vuole dire solo rinunce, stenti e sacrifici. Pizza, gelato, pasta al sugo vanno benissimo, mai invece i cibi confezionati“. Poi racconta di come la moglie lo tenga in forma: “È severissima, al limite dell’insopportabile, ma avere un personal trainer in casa è un privilegio. Mi usa come prima cavia del suo metodo, sono un progetto vivente, mi riprogramma di continuo”. E la gelosia? “C’è, ma sana. Se pure guardassi un’altra, Cristina se ne accorgerebbe subito, quindi non lo faccio, evito il problema a monte. Le persone sanno che sono sposato, mi rispettano, sono educate. Ogni tanto certo succede che qualcuno per strada mi riconosca e mi punti addosso il cellulare tipo scimmia allo zoo“. Una lunga chiacchierata, che i chiude con un desiderio, confessato il suo passato e presente (anche) da alpinista: “Prima o poi scalerò il Bianco, non è impossibile. Non subito però. Io e Cristina abbiamo fatto due figli in tre anni, ora siamo concentrati al 99 per cento sul nostro essere genitori, che è un’esperienza stancantissima e bellissima, per noi resta solo l’altro uno per cento, ma va bene così”.