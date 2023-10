Il cast di Friends e la grande sofferenza per la morte di Matthew Perry. L’unione del gruppo è più salda che mai, con tutti i componenti (Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow) che si starebbero organizzando per rilasciare una dichiarazione congiunta dopo aver appreso della drammatica notizia. “Il cast è scosso dalla perdita di un fratello, perché Matty era proprio questo: il loro fratello”, ha riferito a Page Six una fonte vicina al quintetto.

“È semplicemente devastante”, è la voce che accompagnerebbe il silenzio dell’intero cast di Friends, da ore chiuso nel proprio dolore. Il trauma è stato forte, anche perché i cinque non erano solo collaboratori, bensì hanno coltivato un’amicizia – anche fuori dal set – con la “A” maiuscola. “Quando Matty era malato, lo hanno protetto, lo hanno accudito ferocemente“, ha concluso il testimone.

Matthew nonostante le difficoltà personali mai nascoste, si è sempre fatto volere bene. La persona che gli è rimasta più vicina è stata Jennifer Aniston, come raccontato dallo stesso attore a Diane Sawyer nel 2022: “Lei è stata quella che mi ha cercato di più. Le sono davvero grato per questo”. Nel bene e nel male, nei successi televisivi, ma anche durante i momenti di abuso da sostanze stupefacenti, la 54enne era sempre presente e Perry non l’ha mai scordato.

Alcuni compagni di set hanno condiviso un ricordo sui social, così come colleghi del mondo del cinema, accorsi sui propri profili per manifestare il cordoglio, definendo Perry come “la persona più divertente nella stanza” ed “il più dolce, con un cuore generoso e altruista”.