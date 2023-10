Ieri sera, sabato 28 ottobre, Francesca Michielin ha iniziato la sua nuova avventura “Suono di sabato all’Arca”, serie di appuntamenti live nella stessa residenza artistica. Il progetto arriva dopo il rinvio per motivi di salute del tour estivo “L’estate dei cani sciolti”: insomma, è un periodo intenso e prolifico per Michielin che, oltre a questo progetto live, è attualmente impegnata alla conduzione di X Factor per il secondo anno consecutivo. Proprio per questo motivo, a fare il tifo tra le prime file, è comparsa anche un’amica e giudice del talent: Ambra Angiolini. È stata proprio lei in occasione della prima puntata ad assegnare Bellissima a Matteo Alieno Pierotti, concorrente della sua squadra. La reazione di Morgan in quell’occasione è arrivata come un fiume in piena tra perplessità sulla scelta del brano ed alcune critiche relative alla hit di Annalisa: “Non so se sei più alieno tu o io in questa situazione. Secondo me tu sei così bravo che potresti cantare tutto. Tu adesso hai cantato un pezzo che io neanche conosco e che mi sembra di una banalità incredibile. Un brano che io davvero non conosco e che non è niente di che. Da un punto di vista melodico e armonico nemmeno esiste. Melodia de che? Nemmeno fosse Il Barbiere di Siviglia ragazzi. Di che stiamo parlando, che è?”, ha sbottato Morgan.

Per poi proseguire: “Lui è uno che potrebbe fare La Donna Cannone. E invece gli fanno fare questo. Poi vabbè io sono vecchio e già morto da secoli. Io ho dato la mia opinione come se fossi un alieno, un alieno come te. Sei così bravo che hai dato una nobiltà incredibile ad un pezzo che io non avrei assolutamente considerato se non fosse stato per te. Sembrava un pezzo molto nobile. Mi avete fatto scoprire una roba nuova. Che dire, da qui in avanti non ascolterò più Chopin ma questa canzone”. Ambra e Francesca ieri potevano dunque tirarsi indietro dal lanciare un’ennesima frecciatina a Morgan? No (ed hanno fatto bene). “T’appartengo ed io ci tengo e se prometto poi mantengo”, canterebbe Ambra.

E infatti la promessa è stata mantenuta. Angiolini e Michielin hanno duettato sulle note di Bellissima, non prima però di una precisazione da parte della padrona di casa: “Ho sentito quello che ha detto Morgan. Ma questa canzone è armonicamente molto complessa. Io ci tengo a dirlo, perché io non posso parlare quando sono ad X Factor. Questo brano parte con un primo grado che è il fa, poi re minore sesto grado, bomba“. E, mentre sui social si scatenano i commenti entusiasti dei fan del talent show, sulla strofa “Dove vai? Te ne vai…Quella volta non dovevi andare via”, la nostra mente vola all’abbandono da parte di Bugo del palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo proprio con Morgan.