“Non mi sento una che uccide i bambini, anzi li amo alla follia, credo che siano quel trait d’union che ci permettono di rimanere giovani e di vedere la vita con un certo entusiasmo”. Paola Barale risponde così a chi, sui social, ha usato parole molto forti per commentare la sua scelta di non portare a termine una gravidanza in tempi passati. Il dolore per quella decisione era già stato raccontato a “Verissimo” lo scorso maggio e sempre nel salotto di Silvia Toffanin la showgirl torna sull’argomento nella puntata del 28 ottobre. “La cosa che mi ha fatto più male non è tanto quello che ha scritto, perché ha scritto una stupidaggine […] però la cosa che più mi ha ferito in questa affermazione è che è arrivata da una donna”.

È questo lo spunto anche per fare una riflessione su come i social network si siano rivelati, per molti, uno strumento per diffondere odio ed esasperare un clima di insoddisfazione generale: “Ho capito che viviamo in una società in cui sono tutti molto arrabbiati e hanno a disposizione dei mezzi come i social che vengono sfruttati malissimo ed è un peccato” dice Paola Barale. “Per quello che avevo capito io dovrebbero essere un mezzo d’inclusione e invece non ci rendiamo conto che siamo vittime di questi nuovi mezzi di comunicazione […] stanno creando una società molto aggressiva e invidiosa, tutti si nascondono dietro una tastiera, dietro falsi profili e hanno questa necessità di scrivere cose terribili, violente”.

PAOLA BARALE E L’AMORE – Nel corso dell’intervista c’è spazio anche per temi più leggeri, come l’attuale situazione sentimentale della showgirl. “Hai amici speciali o sei casta e pura?” domanda Toffanin, e la sua ospite replica: “Ma ti sembro casta e pura? Ho degli amici molto accoglienti e divertenti, alcuni di più alcuni di meno”.

LO SCREZIO CON MIKE BONGIORNO – Impossibile, invece, non menzionare Mike Bongiorno quando si ripercorre la carriera di Paola Barale, che con lui condivise per 7 anni l’esperienza de “La ruota della fortuna”. Quando per lei venne il momento di abbandonare il programma per condurre “La sai l’ultima?” con Gerry Scotti, però, il loro rapporto si incrinò. Bongiorno, infatti, ha sempre sostenuto di non essere stato messo al corrente della decisione dalla collega, che invece ha più volte ribadito il contrario: “Io gliel’ho detto e lui fece finta di niente” prosegue Barale a “Verissimo” prima di svelare come la sua reazione l’avesse fatta molto innervosire. “Poi il giorno dopo tornò, stavamo registrando, entrò in studio, davanti a tutti mi fece una scenata… Mi è venuta voglia di tirargli un pugno, non l’ho fatto ma è l’unica volta nella mia vita in cui mi è venuta voglia di farlo. Io devo tutto a Mike, però la sua reazione fu fuori luogo […]”.