Il video sull’Ufo schiantato a terra e con le macerie fumanti? Un fake. Anzi no, una goliardata cinematografica a tutti gli effetti. Appena partita la catena di Sant’Antonio sui social la curiosità era tanta, ma per una volta non abbiamo maledetto il tempo perso. Già perché l’ultima sugli Ufo che ha fatto il giro della rete è un gran bel pezzo di cinema. Intanto spieghiamo che il breve video è stato girato nel campus dell’università di Alcalà, a nord est della capitale Madrid. È un esterno notte e il cameraman corre in maniera concitata con la macchina da presa (o smartphone) in mano che traballa. Pochi secondi e davanti all’obiettivo ecco sbucare persone con tute ignifughe che spostano pezzi di metallo, terra e rocce; pochi metri più in là nientemeno che un disco volante.

Sì, proprio quegli Ufo vecchia maniera modello anni Cinquanta: una sorta di capsula centrale striminzita attorniata da un largo anello. Una sorta di compare dell’autore del video parla e invita il cameraman a inquadrare la scena, poi entra in campo pure con un indice della mano puntato verso il disco volante e gli omini in tuta. I due passano velocemente di fianco al velivolo alieno e si allontanano tra i fumi della collisione dell’ufo col terreno e una luna che illumina naturalmente la scena. Insomma, un notevole filmato modello fantascienza anni ’60. Anche se l’ateneo ha comunque voluto dire la sua, come del resto tutti i media spagnoli: “Non sappiamo di cosa si tratti e stiamo indagando – hanno scritto dall’ateneo probabilmente in combutta con gli scherzosi registi – non appena otterremo informazioni più precise ve lo faremo sapere”.