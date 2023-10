La prima puntata dei live di X Factor è finita senza particolari scossoni ma con le classiche polemiche di Morgan e un paio di uscite azzardate di Fedez. Il rapper ha fatto una battuta sul fatto che ad uno dei cantanti in gara nella squadra di Dargen D’Amico, Settembre (di cognome e nome d’arte), sia stato assegnato il codice televoto 11: “Vorrei un applauso agli autori che hanno scelto per Settembre il codice 11”. Intorno, va da sé, il gelo a parte un “sorvoliamo” detto dalla conduttrice Francesca Michielin. Poco prima, alla fine dell’esibizione di una sua cantante, Maria Tomba, Fedez aveva fatto riferimento al bacio con Rosa Chemical sul palco di Sanremo, parlando di “così tanta energia che credevo che mia moglie (Chiara Ferragni, ndr) seduta in prima fila sarebbe salita sul palco per darti un bacio in onore dei vecchi tempi”.