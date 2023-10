Ricovero d’urgenza per Luca Barbareschi in seguito ad un malore accusato sul set. Il produttore e regista è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina nella serata di ieri dopo essersi sentito male a Filicudi, l’isola delle Eolie dove si trovava per girare un nuovo film. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave: dopo accertamenti, è stato dimesso ed ha già fatto ritorno sul set per continuare le riprese della pellicola.