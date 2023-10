Rosy Chin è sicuramente una delle concorrenti più apprezzate di questa edizione in corso del Grande Fratello. La cuoca giapponese, nonostante una storia complicata di accettazione nel corso degli anni, è solare e determinata a mostrare le sue doti culinarie. Dal suo ingresso nella casa a Cinecittà Chin è diventata Regina indiscussa dei fornelli, creando anche qualche malumore tra gli inquilini. Durante la live di ieri sera, giovedì 26 ottobre, Grecia Colmenares ha ribadito nuovamente di aver avvisato Rosy nel poter mangiare cibi piccanti: “Non usare il piccante che mi fa male al colon, ti prego non metterlo. Anche in questo che hai preparato sento che c’è, non posso mangiarlo“.

Molti utenti sui social hanno così cominciato ad attaccare Rosy sostenendo di non fare nel bene nei confronti di Colmenares. “Grecia, ho usato i pomodori secchi e non il peperoncino. Stai tranquilla”, ha sbottato Chin durante l’ora di pranzo proprio ieri. Nel frattempo numerosi hater di origine cinese hanno pensato bene di darsi appuntamento sotto i post del profilo social del ristorante milanese di Rosy Chin e pubblicare così false recensioni negative (prontamente rimosse dallo staff). A supporto di queste polemiche fortunatamente sono arrivati anche tanti commenti da parte di fan di Rosy e altri inquilini. Una supporter di Beatrice Luzzi ha commentato: “ Io quale sostenitrice di Bea mi dissocio assolutamente da coloro che stanno screditando il ritorsione mettendo recensioni negative. Non è la maniera corretta di sostenere un personaggio del Grande Fratello. Non credo che Bea ne sarebbe contenta”.

Gli fa eco un’altra: “Ma pensate che fare recensioni negative al ristorante vi porti benefici? A me lei non sta simpatica, ma da qui a rovinarle la vita è un altro paio di maniche. Dovete smetterla subito di scrivere quelle cose”. Poi c’è chi commenta invitando (giustamente) a tornare a contatto con la realtà: “Potete ritornare alla realtà ed evitare di fare recensioni negative ad un ristorante che oltre al personaggio che vi sta sulle scatole al GF dà da mangiare ad altre persone che non c’entrano nulla?”.