“La cosa peggiore è che io temo di essere sotto attacco come Occidente, come Europa e come Italia. Poi sì, siamo anche sotto attacco come partito, ma a questo siamo abituati. Se io penso a quando avevo 20 anni gli attacchi di ora mi sembrano acqua che mi scivola addosso. Era molto peggio negli anni Settanta quando l’attacco era fisico e non solo mediatico, come adesso”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, fuori Palazzo Castiglioni Confcommercio a Milano al termine della kermesse ‘L’Italia vincente. 1 anno di risultati’.