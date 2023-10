Noi votiamo, gli altri decidono? La post-democrazia spiegata da Colin Crouch. È il nuovo numero di FQ Millennium in edicola da sabato 7 ottobre. In collegamento il politologo, intervistato da Mario Portanova, ha spiegato che il famoso libro Postdemocrazia gli venne ispirato da Silvio Berlusconi: “Si presentò come il simbolo della nuova politica, ma rappresentava la vecchia corruzione. Col suo partito-impresa era l’esempio perfetto della post-democrazia”.

Sabato 7 ottobre in edicola con il Fatto Quotidiano

Dall’8 ottobre solo FQ MillenniuM a € 3,90