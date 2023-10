Colpo di scena al teatro Brancaccio di Roma. Quando è ormai tutto pronto per l’intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla festa di Fratelli d’Italia per festeggiar il primo anno di governo, è il Ministro della Difesa e cofondatore Guido Corsetto a dare l’annuncio del forfait della leader di Fdi.

Il responsabile della Difesa del governo italiano prima imputa l’assenza del presidente Meloni al viaggio di ieri in Egitto ed Israele, ma poi aggiunge “è giusto che Giorgia ci salutasse stando a casa, il posto dove oggi più di altri altre volte doveva stare con sua figlia”. Vedi Anche Crosetto su Meloni: “Avremmo voluto averla qui, ma è giusto che in questo momento Giorgia resti con sua figlia. Ti vogliamo bene”

Un chiaro riferimento alle note vicende personali di Meloni, fresca di rottura con l’ex compagno Giambruno, dopo i Fuorionda mandati in onda da ’Striscia la notizia’. A quel punto parte un video del presidente del Consiglio, registrato ieri a Il Cairo e la kermesse termina. In sala c’è anche la sorella di Giorgia Meloni, Arianna, attualmente capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia con la responsabilità delle adesioni, che non gradisce domande. “Secondo voi come sta, abbiate pazienza, pietà ragazzi, rendetevi conto, io mi vergognerei a chiederlo, comunque secondo me il tesseramento sta andando molto bene anche per questo tipo di giornalismo, quindi continuate così che così andremo ancora meglio” e lancia un bacio ai cronisti.