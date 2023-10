Ultima sera di campagna elettorale per Marco Cappato in vista delle elezioni suppletive per il Senato che lo vedono impegnato a Monza contro Adriano Galliani e Cateno De Luca. In piazza con i suoi sostenitori Cappato, candidato per il centrosinistra, si imbatte nel presidente del Senato Ignazio La Russa. L’incontro è cordiale e simpatico tra cori a sostegno di Cappato, strette di mano e battute.