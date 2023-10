Dopo 10 giorni di assenza dai social, Belén Rodriguez ha rotto il silenzio. Da ormai una decina di giorni, la popolare showgirl argentina era sparita dalle scene, suscitando grande apprensione nei fan e sollevando domande sulle sue condizioni di salute. Ma proprio mentre sui giornali si spargeva la voce di un suo avvistamento in una clinica di Padova, ecco che la showgirl argentina ha pubblicato sui social una storia in cui si mostra in auto. “Mi mancate, mi siete mancati tanto“, ha scritto rivolgendosi ai fan.

Tutto questo, però, non fa che accrescere il “mistero” intorno ai motivi della sua assenza: nella sua ultima apparizione pubblica, Belen era sembrata notevolmente dimagrita e poi lei stessa aveva ammesso di aver perso sette chili. Non solo. Poi era intervenuto l’ex compagno Fabrizio Corona, dicendo in una recente intervista che “Belén non sta bene“. Infine, nei giorni scorsi l’avvistamento presso la clinica Villa Maria di Padova, dove aveva dato alla luce la sua secondogenita Luna Marì.

Parallelamente alle preoccupazioni riguardanti il suo stato di salute, circolano anche notizie che suggeriscono la possibilità che stia considerando seriamente un trasferimento in provincia di Brescia. Questa mossa potrebbe essere guidata dalla ricerca di serenità e dalla volontà di iniziare una nuova fase della sua vita al fianco del suo nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, più defilata dalle luci della ribalta. In questo possibile scenario, sembra che i figli di Belén, Santiago e Luna Marì, rimarrebbero a Milano con i rispettivi padri, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, sotto l’attenzione premurosa dei nonni.