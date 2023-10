Tommaso Zorzi e la sua Birkin di Hermes. Intanto, un breve cenno su questa borsa: iconica, conosciuta dai più, costa una follia ma la lista d’attesa per averne una non si estingue mai. Il conduttore ne ha sfoggiata sui social una da 12 mila euro (i prezzi variano a seconda del tipo di pelle con cui è realizzata). Ora, gli hater sono esperti di tutto, dai conflitti più drammatici del mondo alla moda. E così qualcuno ha detto a Zorzi: “Come di viene in mente di tenere una borsa così cara ‘in quello stato’?”. Vale a dire con accessori da lui applicati. Ebbene, Zorzi ha risposto per le rime ed ha pure ragione: “Non c’è nulla che fa più sfigato di avere una borsa così e tenerla sotto una teca. Devi sbatterla ovunque come se ne avessi altre 15 nell’armadio. Usata poi è molto più figa che nuova di pacca. Oltretutto Jane Birkin la trattava come se fosse una busta della spesa e bisogna fare così”. A supporto della sua tesi, una foto di Jane Birkin (si, a lei deve il nome il ‘prezioso’ accessorio). Quisquilie? Sì, senza dubbio lo sono. Ma semmai qualcuno un giorno dovesse possedere una Birkin, saprà come indossarla. Già che ce l’ha.