Centinaia di persone sono state arrestate nel corso della manifestazione al Congresso americano per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. La protesta è stata organizzata da due organizzazioni ebraiche che si battono per la liberazione dei palestinesi. Gli attivisti sventolano cartelli con gli slogan ‘Ceasefire now’, cessate il fuoco ora, e “Jews say stop genocide of Palestinians’, gli ebrei dicono basta al genocidio dei palestinesi.