Stanno facendo il giro del web le immagini che ritraggono le valigette nucleari russe portate da ufficiali al seguito di Vladimir Putin durante la sua visita a Pechino. Dopo i colloqui con il presidente cinese Xi Jinping, scrive l’agenzia Reuters, Putin è stato mostrato in una ripresa televisiva mentre esce per recarsi ad un altro incontro circondato da addetti alla sicurezza e seguito da due ufficiali di Marina in uniforme che portano ciascuno una valigetta.

Le valigette nucleari russe sono tradizionalmente affidate a ufficiali della Marina e sono conosciute in gergo come ‘Cheget’, dal nome di una montagna nel Caucaso. Le valigette, necessarie per ordinare un attacco nucleare, sono sempre al seguito di Putin, ma raramente vengono mostrate in video.