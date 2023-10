Un utente ha condiviso su Reddit la storia del 40esimo anniversario con sua moglie, o meglio, la storia del viaggio programmato da circa tre anni e che rischiava di essere rovinato dalla figlia Jane. La coppia voleva semplicemente godersi un periodo di relax, rivivendo il romanticismo del primo incontro. Ma, secondo l’uomo, l’insistenza della figlia avrebbe reso il viaggio diverso da quello dei suoi sogni.

“Jane e suo marito – inizia il racconto – hanno saputo dei nostri piani e prontamente hanno invitato se stessi e i loro due figli (9F, 5M) insieme. Inizialmente ho ‘puntato i piedi’ e ho detto loro che questo viaggio era solo per noi. Ma mia moglie ha difficoltà a dire di ‘no’ a Jane, in quanto è la nostra unica figlia, e non voleva ferire i suoi sentimenti, quindi ha accettato a malincuore di farli partecipare“.

L’uomo ha poi chiarito di non voler incrinare i rapporti in famiglia, quindi ha deciso di accettare la vacanza in comune: “Non ne ero entusiasta all’epoca, ma volevo rendere felice la mia famiglia, e sapevo che anche mia moglie era d’accordo con l’idea di un viaggio ‘in famiglia’ anche se aveva il cuore spezzato perché non avremmo avuto il nostro romanticismo”.

Nonostante fosse tutto prenotato, il narratore ha avuto un ripensamento all’ultimo minuto che ha sconvolto moglie e figlia: “Ho iniziato a cambiare stato d’animo. Ho capito che il nostro quarantesimo anniversario è stato un traguardo irripetibile, e ho voluto onorarlo in un modo che fosse fedele ai nostri piani originali. Io e mia moglie potremmo non essere in grado di permetterci un viaggio come questo ed è qualcosa che abbiamo sempre voluto fare”, ha scritto l’utente.

“Così, – continua – senza consultare nessuno, ho cambiato i nostri biglietti all’ultimo minuto per andare nella destinazione romantica che io e mia moglie avevamo originariamente previsto. Non l’ho detto a Jane o a suo marito. Non l’ho detto nemmeno a mia moglie fino al giorno prima della partenza del nostro volo, che era un giorno prima che il volo di Jane partisse per le loro vacanze”.

La coppia aveva anticipatamente capito che l’intenzione della figlia e del coniuge era quella di lasciargli i due i nipotini: “Sono tornati lo stesso giorno ma non hanno risposto a nessuno dei nostri messaggi e Jane sembra ignorarmi. Mia moglie mi ha detto che ha preferito il nostro viaggio rispetto a quello di famiglia che avremmo fatto, ma vuole che mi scusi con Jane. Non sono sicuro di volerlo fare dopo aver saputo che Jane e suo marito ci stavano usando come babysitter gratis e un viaggio gratis, ma sento che dovrei solo mantenere la pace”. “Sono io lo str***o per aver cambiato la nostra destinazione all’ultimo minuto e aver lasciato Jane e la sua famiglia a cavarsela da soli?” si chiede, per concludere.