Nuova azione degli ambientalisti di Ultima Generazione: gli attivisti hanno bloccato in entrambe le direzioni l’autostrada A4 Torino-Milano, nelle vicinanze dell’imbocco di corso Giulio Cesare. Gli attivisti si sono seduti per terra e hanno aperto uno striscione con scritto ‘Fondo riparazione’. Dalle vetture sono scesi gli automobilisti infuriati. La Digos, arrivata sul posto, ha denunciato 19 attivisti per manifestazione non autorizzata, blocco della circolazione e per alcuni di loro inottemperanza al foglio di via dal capoluogo piemontese che avevano già ricevuto per precedenti azioni.