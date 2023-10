Tra gli ospiti di Belve in onda questa sera 17 ottobre su RaiDue c’è Ivana Spagna. E la chiacchierata con Francesca Fagnani vira anche sul paranormale: “Quando finiamo in questa vita andiamo in un’altra dimensione, ve lo dico perché li ho visti veramente. Si vede la persona, non vedo i lineamenti ma vedo il pallore del viso e tutti i particolari del vestito”. Un’affermazione che, diciamo, non lascia indifferenti tanto che Fagnani chiede: “Ma li vede da sveglia o quando dorme?”. E la cantante risponde: “Da sveglia, di solito alle cinque della mattina. La prima volta ho visto una signora inginocchiata che scriveva, nel mio salotto”. Può parlare con queste “presenze”? “No, quando li vedo non riesco a comunicare con loro, mentre nei sogni mi dicono quello che succede”.

E quando Fagnani chiede se sia vero che ogni volta che Spagna sogna i parenti che ridono qualcuno muore, la conferma: “Sì è vero, ho il terrore“. L’intervista tocca anche momenti molto duri della vita della cantante che racconta di come dopo la perdita di sua madre fosse “distrutta, nell’anima e nel fisico”. Da lì, il ricorso a farmaci per dormire: “(…) E alla fine ho detto bon, ho pensato agli altri adesso penso a me. Non avevo più voglia di andare avanti, di soffrire. Avevo organizzato tutto, mi ha risvegliato nel momento in cui potevo non esserci più, la mia gattina venuta davanti a me a miagolare”. La giornalista non può non chiedere cosa avesse organizzato e la risposta è secca: “Ho pulito la casa. Ero lucida, non era una cosa disperata”. E quando la conduttrice chiede in che modo aveva pensato di farla finita, Spagna confessa: “Mi tagliavo le vene”.