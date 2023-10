L’attaccante del club saudita Al-Ittihād ed ex Real Madrid, Karim Benzema, è stato accusato dal ministro degli Interni francese, Gérald Darmanin, di avere “legami noti” con un‘organizzazione terroristica di matrice islamica. “Il signor Karim Benzema ha legami noti con i Fratelli musulmani”, ha detto il ministro durante un’intervista al canale francese CNnews, facendo riferimento al gruppo islamico considerato un’organizzazione terroristica da diversi Paesi, tra cui la Francia. “Lo sanno tutti”, ha specificato.

Fratelli musulmani è un’organizzazione islamista nata in Egitto tra le più influenti nel mondo arabo, nonché principale esponente mondiale del cosiddetto Islam politico. In passato ha avuto legami con Hamas, da cui ha tuttavia preso le distanze negli scorsi anni. L’accusa all’ex stella del Real Madrid arriva a un giorno dall’attentato a Bruxelles rivendicato dall’Isis e a poco più di una settimana dall’inizio della guerra in Israele scoppiata dopo l’attacco a sorpresa delle milizie islamiche di Hamas. Due eventi separati che hanno riportato l’attenzione per le organizzazioni islamiche radicali al centro del dibattito pubblico. Pochi giorni prima l’attaccante francese di fede musulmana era stato fortemente criticato per avere condiviso sul suo profilo X (ex Twitter) un messaggio di solidarietà per il popolo palestinese. “Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza, che sono ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano nemmeno donne e bambini”, ha scritto Benzema.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023



Preghiere che hanno scatenato molti utenti che lo hanno tacciato di antisemitismo e di implicito supporto ad Hamas. Tra di loro anche l’ex portiere israeliano David ‘Dudu‘ Aouate, che ha insultato Benzema chiamandolo “grande figlio di…” in cinque lingue diverse. Il post di Aouate è stato segnalato dalla piattaforma social per possibile violazione delle linee guida sugli abusi verbali. Benzema non ha al momento replicato e il suo messaggio su X conta 44 milioni di visualizzazioni.