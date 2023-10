L’uomo che ha sparato ieri sera a Bruxelles ha annunciato in un video di aver “vendicato i musulmani“, uccidendo “tre svedesi proprio adesso”. Il messaggio è apparso sul profilo Facebook (poi chiuso da Meta) appartenente a Slayem Slouma. “Sono un Mujahid dello Stato Islamico, che vi piaccia o no. Viviamo per la nostra religione e moriamo per questa stessa religione”, dice l’uomo in arabo. Le autorità del Belgio hanno confermato l’autenticità del video. “Una rivendicazione è stata pubblicata sui social network e registrata da una persona che si è presentata come l’aggressore. Dice di ispirarsi allo Stato islamico”, ha scritto su X il centro di crisi belga