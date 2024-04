Mentre la Juventus pensa a come difendere il terzo posto, Fagioli scalpita per tornare in campo. Sono trascorsi sei mesi (su sette) dalla squalifica per il centrocampista fermato per il caso scommesse lo scorso 20 ottobre. E la voglia matta di essere protagonista viene raccontata da lui stesso sul proprio profilo Instagram: una storia che lo ritrae con la maglia della Juve sul campo dell’Allianz, un -1 e la canzone dei Coldplay “A sky full of star”. Un cielo pieno di stelle: metafora (involontaria) quasi dantesca, per un giocatore che sta vedendo la luce fuori dal tunnel.

“L’anno più difficile della mia vita” – Manca un mese, e il lavoro per uscire da una dipendenza gravissima è stato tanto. Nel corso di questo periodo, il classe 2001 ha partecipato a diversi incontri sulla ludopatia, per raccontare la sua storia e spiegare come fosse entrato in quel vortice senza fine. “Un anno fa ho vissuto il momento peggiore della mia vita” aveva raccontato al Teatro Araldo di Torino a febbraio. “Ho cominciato le prime volte quando avevo 16 anni: prima era un gioco, poi è diventata una malattia. All’inizio pensi di saperne di più, ma poi anche guardando le partite in tv capisci che pur essendo un calciatore, non hai chissà che vantaggio. Mi sono iscritto a siti illegali perché non potevo far vedere il mio nome, e poi perché era tutto così facile. Le perdite sono istantanee, le vincite hanno bisogno di tempo e quindi ricarichi subito, forse è questo il meccanismo per cui il banco vince sempre“.

Il dramma, però, è avvenuto nei rapporti: “Se ne erano accorti tutti. Non volevo stare più con la mia famiglia o i miei amici, pensavo solo a giocare: stavo 10-12 ore al giorno al telefono per puntare”. Un incubo. “Ho chiesto aiuto troppo tardi, ma per fortuna ne sono uscito. All’inizio provavo solo rabbia e vergogna per le cose che leggevo sul mio conto, poi ho avuto solo voglia di rientrare”. E così ha fatto: allenamenti continui e un rinnovo di contratto fino al 2028 (arrivato il mese dopo la squalifica) a significare tutto il supporto di società e compagni.

Squalifica Fagioli, quando rientrerà in campo? – Ma quando rientrerà in campo Fagioli? La squalifica dai campi terminerà il 19 maggio, ma seguiranno altri 5 mesi di attività socialmente utili per proseguire e ultimare il suo percorso di recupero. In questo campionato, il centrocampista potrà giocare una o due partite: dipenderà da quando verrà programmata la partita contro il Bologna (la penultima di campionato) prevista proprio nel weekend del 19. Se no, via libera per Juventus-Monza, che verrà disputata la settimana successiva, il 26 maggio. Intanto, il centrocampista continua a lavorare con la squadra, aggiungendo anche un lavoro con la “racchetta: mi piace moltissimo giocare a tennis e ping pong. Me la cavo, dai…” aveva detto sorridendo. Ora, con il rientro sempre più vicino, aumenteranno i carichi per farsi trovare subito pronto. Il peggio è davvero alle spalle.