“Preferiresti allenare la Roma o il Napoli?”. Esordisce così Francesca Fagnani nella sua intervista ad Antonio Conte, allenatore di fama mondiale protagonista indiscusso del calcio italiano. “Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono queste piazze. Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza”, la risposta. Conte sarà infatti uno degli ospiti della puntata di “Belve” che andrà in onda questa sera su Rai 2: nel corso della chiacchierata con la conduttrice si è parlato di calcio, ovviamente, ma non solo.

La conversazione ha affrontato il “caso Mancini” e le dimissioni controverse dalla Nazionale italiana, ma non è mancata anche una parentesi più intima e personale: “Quello di cui mi sono un po’ pentito è stato l’addio alla Juventus dopo tre anni. Sai quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi… decisi poi di andare via”, ha confidato l’allenatore. Quindi Fagnani ha scherzato sull’atteggiamento controllante di Conte nei confronti dei giocatori delle sue squadre, inclusi i consigli sui rapporti sessuali durante le competizioni. E Conte ha spiegato con ironia: “Avendo un trascorso da calciatore, ho esperienze pratiche che posso trasferire. Uno non può mettere dei limiti o proibire alcune situazioni, ma sicuramente nell’imminenza della partita il consiglio è fare il minimo sforzo possibile”. Al che la conduttrice, scherzando. gli ha chiesto a quanto corrisponde: “Il minimo sforzo possibile significa essere passivi, l’altra parte deve essere molto attiva”, la replica di Conte.