Heidi Baci ha lasciato il Grande Fratello dopo il confronto avuto con suo padre Genti, avvenuto in diretta durante l’ultima puntata. La giovane Heidi ha varcato la porta rossa del confessionale per lasciare la casa del Grande Fratello spiegando di aver maturato questa decisione in seguito alle parole dure pronunciate dal padre proprio durante quell’incontro. Genti si era infatti detto profondamente deluso dal comportamento della figlia e, in particolare, dal rapporto che aveva instaurato con il coinquilino Massimiliano Varrese: “Io e la mamma siamo devastati, hai alzato questo polverone con un uomo più vecchio di me. È stato come un pugnale al cuore”, le parole dell’uomo.

L’uscita di scena di Heidi ha scosso notevolmente gli altri partecipanti al reality di Canale 5. Massimiliano Varrese è apparso visibilmente commosso e ha commentato: “Come si fa a ricattare una figlia così?”. La tensione all’interno della casa è salita alle stelle, con Beatrice Luzzi ha espresso il suo disappunto in modo molto acceso. Durante una discussione a tavola, Beatrice ha affermato: “Abbiamo una responsabilità enorme. È passato questo messaggio: una ragazza che non ha fatto nulla, il padre imbufalito, ingelosito, infastidito, viene e se la porta via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni”. La sua riflessione è stata interrotta dalla regia, che ha preferito cambiare inquadratura. L’uscita di scena di Heidi ha suscitato diverse reazioni anche tra il pubblico a casa, che ha subito scatenato i commenti sui social media.