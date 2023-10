Una cena tra amici è finita nel caos a San Benedetto del Tronto, con tanto di intervento della polizia. Il motivo? Neanche a dirlo, il conto del ristorante. I protagonisti dell’accaduto sono due uomini che, convinti che il costo della cena fosse troppo elevato per ciò che da loro consumato, hanno dato il via ad una violenta lite con il ristoratore. La domanda sorge allora spontanea: cos’hanno mangiato e bevuto?

I due avventori si sono gustati un ricco menù a base di pesce – con selezione di crostacei freschi – accompagnato da ben cinque bottiglie di vino. Non si sono fatti mancare nulla, nemmeno la disputa con il locale però. Il conto finale era di 220 euro, cifra che li ha fatti andare su tutte le furie. E’ scoppiato un acceso diverbio, al quale hanno assistito sgomenti i dipendenti e gli altri clienti presenti.

Per far tornare una parvenza di ordine è stato necessario contattare le forze dell’ordine che, una volta arrivate sul posto, hanno riportato la calma nel locale. Gli agenti hanno poi portato i due uomini in commissariato, ricostruendo la situazione. Chi ha avuto la meglio? Decisamente il locale, con l’importo che verrà presto saldato dai due clienti. Il proprietario del ristorante è rimasto sconcertato per quanto accaduto e spera ora che questo episodio non possa arrecare un danno all’immagine del prestigioso ristorante della Riviera delle palme.