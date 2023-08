In Italia, quello dell’acqua minerale è un mercato di prim’ordine: ogni anno vengono prodotte 16 miliardi di bottiglie per un consumo individuale, in media, di 225 litri in 12 mesi. Un business che, stando alle stime di Beverfood (portale italiano dedicato al mondo delle bevande), vale circa tre miliardi e cento milioni di euro. Moltissime le etichette tra cui scegliere, enorme, quindi, la concorrenza. A sciogliere i dubbi su come orientarsi nel grande mercato del beverage, un servizio di copertina del Gambero Rosso. Un gruppo di assaggiatori, tra cui due water tester, infatti, hanno provato 56 acque minerali presenti nella grande distribuzione valutandone leggerezza, armonia, pulizia, piacevolezza e complessità. Quindi sono state stilate due classifiche, una per le lisce e una per le effervescenti naturali, escludendo le etichette Panna e San Pellegrino, sponsor della testata.

Secondo il rapporto dell’azienda, la migliore tra le acque naturali è la San Bernardo – imbottigliata a Garessio (Cuneo) e, dal 2015, parte del Gruppo Montecristo – che ha ottenuto il massimo punteggio in quasi tutti i parametri di giudizio. Con un solo punto di distacco, segue a ruota l’acqua Lauretana (che viene imbottigliata in provincia di Biella e sgorga dai ghiacciai del Monte Rosa), la quale pecca solo sul versante della complessità. Completa il podio, poi, l’etichetta Frasassi, la cui acqua nasce nell’oasi del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, nelle Marche. Dietro le prime tre, con punteggi medio/alti la Consilia, che ha raggiunto buoni risultati per piacevolezza, armonia e pulizia, e la Fabia e la Fonte Ilaria, entrambe premiate nell’ambito dell’armonia gustativa.

Avvicinandosi alla parte bassa della classifica, spiccano la Luna e la Vera, che hanno ottenuto punteggi medi in quasi tutte le categorie. La prima pecca un po’ sull’armonia, la seconda ha ricevuto i voti migliori per leggerezza e pulizia. Fanalini di coda, l’Acqua Conad Sorgente Flaminia, la Cottorella e la San Benedetto Ecogreen, con le ultime due che si sono fermate alla peggiore valutazione in quasi tutti i parametri.

La classifica completa del Gambero Rosso:

1) San Bernardo – 91 su 100

2) Lauretana – 90 su 100

3) Frasassi – 85 su 100

4) Consilia – 82 su 100

5) Fabia – 80 su 100

5) Fonte Ilaria – 80 su 100

6) Carrefour Classic – 77 su 100

7) Sant’Anna – 75 su 100

7) Ulmeta – 75 su 100

8) Misia – 73 su 100

9) Norda – 72 su 100

10) Clivia – 71 su 100

11) Silvia – 70 su 100

11) Smeraldina – 70 su 100

11) Surgiva – 70 su 100

12) Vitasnella – 70 su 100

13) Maniva – 67 su 100

13) San Benedetto – 67 su 100

13) Viva – 67 su 100

14) Fonte Tavina – 66 su 100

14) Simply – 66 su 100

15) Humana Amorosa – 65 su 100

16) Lurisia – 64 su 100

17) Rocchetta – 62 su 100

18) Luna – 60 su 100

19) Vera – 59 su 100

20) Eva – 58 su 100

21) Fonte Aura – 57 su 100

21) Pam – 57 su 100

21) Santa Croce – 57 su 100

21) Vaia – 57 su 100

22) Evian – 56 su 100

22) Fiji – 56 su 100

22) Lieve – 56 su 100

22) Pejo – 56 su 100

23) Boario – 55 su 100

23) Dolomiti – 55 su 100

23) Fiuggi – 55 su 100

24) Levico – 53 su 100

24) Sant’Anna – 53 su 100

25) Plose – 52 su 100

26) Fonte Essenziale – 51 su 100

26) Levissima – 51 su 100

27) Conad Sorgente Flaminia – 50 su 100

27) Cottorella – 50 su 100

27) San Benedetto Ecogreen – 50 su 100