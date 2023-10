Lo ha detto a Francesca Fagnani, ospite di Belve su RaiDue: “Sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato”. E ora Emma Bonino conferma di stare bene in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Sono riuscita a separare me dalla mia malattia, ho lasciato tutto in mano a degli ottimi medici: dal professor Santini al professor Cortesi. Il microcitoma aveva la capacità di recidiva anche in altri organi quindi ho fatto un lungo percorso di radioterapia. Dopo otto anni eccomi qua. I miei capelli non cresceranno più, ma intanto 1 a 0 per me“. Il 19 ottobre è prevista l’ultima Tac. Aveva fatto un patto con Umberto Veronesi, l’ex ministra, quello di fumare una sigaretta ogni due ore, massimo dieci al giorno. Non che lo abbia proprio mantenuto: “(…) Lo confesso, non l’ho seguito alla lettera. La sigaretta mi calma quando vado in ansia”. Dal viaggio assieme alla sua famiglia e alla sua amica Mimmola nel quale si è sentita male ed è stata portata a Giacarta, il rientro in Italia e la scoperta del tumore, alla “spossatezza infinita” della chemioterapia, Bonino (in quella che definisce “l’unica intervista in cui parlo del tumore, l’ultima“) confessa: “Ho degli alti e dei bassi, ci sono dei giorni in cui mi sento più ottimista e altri bui in cui la depressione mi fa male e tento di farmi forza. Ultimamente piango spesso. Sto emotivamente male“. Anche perché, aggiunge, “anche io ho i miei momenti di debolezza, mica sono King Kong”.