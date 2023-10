Non è difficile supporre che dietro al cartellone pubblicitario apparso in pieno centro a Milano (via Santa Radegonda) ci sia un’operazione di marketing. Per altro, se così fosse, nemmeno così innovativa. Certo può darsi che Gastone esista davvero e che questa sia una storia d’amore che, prima o poi, avrà un lieto fine. Chi è costui, il signor Gastone? Il mittente del messaggio impresso a caratteri cubitali sul cartellone: “Maria, non importa cosa dicono i miei figli. Ho trent’anni più di te, ma sono trent’anni di saggezza che posso offrirti. Se torni da me, ti intesto tutto“. Firmato, appunto, “Gastone”. La faccenda è diventata virale sui social e c’è chi dice sia la stategia per il lancio di una canzone. In tal caso, sarà la canzone più interessante di questo manifesto? Speriamo. I commenti su Twitter/X? “Quando l’amore non ha età”, “Saggezza”, “Apparizioni dubbiose…”.