Almeno due generazioni, dal 1997 fino al 2015, sono state accompagnate dal magico mondo dei Teletubbies. I buffi pupazzi dalla forma tondeggiante, attraverso il loro schermo nel pancino, imparavano a conoscere il mondo. Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po si destreggiavano dunque tra le faccende quotidiane (come dimenticare le magiche aspirapolveri), gli eventi magici attivati dal mulino a vento e l’immancabile amico Sole. All’interno della sfera di fuoco compariva il volto di una bambina di appena 9 mesi, Jess Smith.

Oggi quella baby teen idol (non per sua volontà) è cresciuta: 27 anni, occhi azzurri e capelli biondi e un cuore che batte in più nella sua pancia. Attraverso il suo profilo Instagram “Sole” ha annunciato con tanto di ecografia di essere incinta. La descrizione a corredo non lascia spazio a dubbi: “When two becomes three”, ovvero “Quando due diventa tre”. Mamma Jess e papà Ricky Latham non sono ancora a conoscenza del sesso del nuovo arrivo a Teletubbilandia. In un’intervista rilasciata al Daily Star qualche mese fa, Smith ha dichiarato di lavorare attualmente in un’agenzia che si occupa di sicurezza privata. Poi la risposta alla domanda che tutti ci siamo posti almeno guardando i Teletubbies: come girava le scene? “Nessuno pensava che sarebbe stata una parte così importante, o che sarei diventata una star. Mi hanno raccontato che venivo messa di fronte a uno specchio e che sorridevo guardandomi”, ha raccontato Jess. Per poi continuare: “Mi mettevano su una sedia alta e mio padre giocava con alcuni giocattoli così che guardassi verso il basso“. E mentre l’effetto nostalgia dei reboot aleggia nelle nostre menti (e il film Barbie ne è la conferma), i Teletubbies sarebbero pronti ad approdare su Netflix per una serie totalmente inedita adattata ai giorni nostri. Nonostante i cartoon oggi abbiano preso sembianze del tutto diverse con l’avvento del 3d (Teletubbies inclusi), una cosa è certa: insieme a Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po non potrà mancare Sole. E chissà di non trovare il volto del figlio/a di Jess.