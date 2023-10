“L’accanimento mediatico di Antonio Ricci? Non me lo sapevo spiegare. Da genio della comunicazione, tutti i giorni ripeteva la stessa bugia.”. Dopo anni di silenzio e lontananza dai riflettori, almeno in Italia, torna a parlare Edoardo Costa, il popolare attore di soap che nel 2008 finì al centro di una lunga inchiesta di Striscia la notizia: il tg satirico di Canale 5 inizia ad avanzare dubbi sulle somme raccolte tramite la sua associazione Ciak, destinate ai Paesi poveri, si apre un fascicolo giudiziario e poi un processo che lo ha portato ad una condanna per appropriazione indebita. A distanza di quindici anni, Costa ha cambiato vita: vive tra Los Angeles e Miami, ha girato alcuni film, tra cui commedia Christmas in the Caribbean con Elizabeth Hurley, e fa il life coach attraverso la piattaforma digitale. E ha deciso di raccontare la sua storia in un libro, The Change, che parte proprio dalla sua vicenda giudiziaria e da come è finito in quell’inchiesta.

“Con la mia associazione Ciak avevo fatto cose straordinarie: ho costruito un asilo in Senegal, aiutato le onlus in Afghanistan, Kenya, Brasile, India. Mi sono fatto aiutare da persone esterne per realizzare libri fotografici e calendari, pagandole in nero”, spiega al Corriere della Sera. “Mancavano le ricevute di 180 mila euro versati a loro in cinque anni. I reati fiscali sono caduti in prescrizione. I miei legali hanno rintracciato chi ha ricevuto i pagamenti in nero e ci sarà una revisione del processo. Ma, allora, avevo perso tutto: la mia scuola, due agenzie, due case di produzione, la mia onlus, i miei libri sono andati al macero”, aggiunge.

Dalle stelle alla polvere, con Striscia che trasforma il caso in un “tormentone mediatico”. Cosa ricorda di quel periodo? “Provavo rabbia e un fortissimo desiderio di vendetta, anche perché a soffrire erano anche i miei genitori, mia sorella e miei nipoti”. Ma, colpo di scena, oggi ringrazierebbe Ricci: “Grazie al suo accanimento sono diventato la persona che sono oggi. Il cambiamento può arrivare in mille modi, da un problema di salute, un lutto. Nel mio caso, perdendo la reputazione”. Della sua vita di prima, restano la popolarità, giornate vissute a mille all’ora e non solo: “Spingevo sull’acceleratore: di giorno lavoravo, poi c’erano la palestra, i meeting, gli eventi, le ospitate in tv. La droga era parte del gioco, quell’additivo che ti permetteva di farcela”. Quanto al futuro, smentisce di aver fatto il provino per il Grande Fratello: “È una fake news. Ma se ci fosse un reality dove posso dire ciò che penso, per elevare il livello di consapevolezza, ci potrei pensare…”.