Mara Venier lancia la sua prima linea di abbigliamento femminile curvy per Luisa Viola e, in un’intervista a Oggi, parla del suo rapporto con il corpo. “Sono sicura che ogni donna curvy, vedendo in passerella una modella in carne, si senta confortata”, ha spiegato la conduttrice di Domenica In e poi, con il suo tipico tocco di ironia e leggerezza, ha sottolineato l’importanza di promuovere l’accettazione di sé stesse.

Un punto che Mara Venier non ha mai nascosto, e di cui è fiera, è il suo seno prosperoso: “Le mie te**e? Esagerate, sono sempre state grandi“, ha confidato Venier aggiungendo con un sorriso: “Poi, diventando mamma presto, sono esplose.” In un mondo in cui molte persone opterebbero per interventi chirurgici, Mara Venier aveva considerato l’idea di ridimensionare il suo seno. Tuttavia, quando si rivolse a chirurghi estetici, la risposta che ricevette fu inequivocabile: “Se le tenga“. Questa esperienza ha rafforzato la sua convinzione che la bellezza debba essere celebrata nella sua diversità. “Del resto sono belle, stanno su, dunque perché sottoporsi a un intervento così delicato? Trovo che tutte le donne, tutte, debbano sentirsi bene con il proprio corpo; questa è la vera eleganza“.