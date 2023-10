“Smash or pass?”: così Asia Argento con una boutade social che ha usato come didascalia per una sua foto. Se dovessimo tradurlo sarebbe il “gioco” “bombi o passi?“. Uno dice, ma che senso ha? Poco. In ogni caso, se dici “smash” vuol dire che la persona ti piace, che la trovi sexy. Se dici, anzi in questo caso scrivi “pass”, va da sé. Ebbene, cosa ha fatto andare in fibrillazione i social? La risposta al quesito di Ambra: “Ricordati che sei la mia amante ????….baby”. Angiolini è al momento impegnata come giudice a X Factor, posto che è stato anche di Argento. E come ha risposto l’attrice? “Shhh ???? non facciamoci scoprire baby”. Viva l’amicizia.

