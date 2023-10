Giorgio Armani sceglie una nuova ambassador per portare l’eleganza del brand sulle piste da sci: è Sofia Goggia. Sarà la campionessa 30enne testimonial di EA7 Emporio Armani per le performance sportive. La bergamasca si aggiunge così alla lista di atleti già testimonial del marchio, come Fabio Fognini, Paola Egonu e il nuotatore Simone Barlaam. Gli abbigliamenti saranno mostrati durante l’importantissima Coppa del Mondo di Solden, che avrà inizio con le gare del 28 ottobre.

Per il secondo anno consecutivo, EA7 Emporio Armani, in qualità di Official Technical Outfitter FISI, fornirà agli atleti capi tecnici per le competizioni, prodotti ed accessori per il tempo libero, da indossare per tutte le manifestazioni fino alle Olimpia di Invernali Milano/Cortina 2026. Le nuove tute sono realizzate in tessuto tecnico nell’identificativo colore blu ‘Armani’ con sfumature che virano verso i colori della neve e del ghiaccio e sono state messe a punto con le più avanzate tecnologie, per favorire le migliori prestazioni.

In una recente intervista a Repubblica, Goggia ha spiegato di rifiutare la definizione di “spericolata”: “Sono caduta solo in una discesa, non penso di essere una spericolata. A St. Moritz molti hanno sottovalutato le difficoltà che ho avuto e che non ho mostrato. Ho vinto il giorno dopo essere stata operata, una persona normale non ricorderebbe nemmeno come si chiama. Ma nel momento in cui ti presenti al cancelletto non hai più scuse”.

Giorgio Armani consolida così il suo legame con il mondo degli sport invernali, avviato nel 2012 con le collaborazioni con le scuole di sci italiane e svizzere e culminato con la realizzazione delle divise per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Sochi 2014, Pyeongchang 2018 e Pechino 2022.