Recentemente sono stati infatti avvistati a New York , durante una romantica cena nel noto ristorante italiano “Via Carota”: ciò non ha fatto altro che alimentare il gossip del momento, ovvero che tra loro ci sia più di un’amicizia. A dar seguito alle prime voci, pochi giorni dopo, ecco una nuova paparazzata: questa volta la “coppia” è stata immortalata scendere dalla stessa auto (che sembrava carica di valigie, come dopo un week end).

Nuova fiamma per la top model Gigi Hadid ? Così sembra. Sono sempre più insistenti le voci di una concreta frequentazione tra la 28enne e l’attore Bradley Cooper . Paparazzati a più riprese insieme, i due non hanno ancora confermato le indiscrezioni sulla possibile relazione circolate nell’ultimo periodo, ma ormai sempre più spesso vengono visti insieme.

Un insider riferisce a People: “Si stanno divertendo. Lei è indipendente, impegnata, le sue giornate sono piene di responsabilità, quindi non vedo succedere nulla di serio nell’immediato, anche perché per un po’ di tempo Gigi ha avuto una specie di cotta per Bradley Cooper, quindi potrebbe esser interessata a sperimentare qualcosa di più di un’amicizia. Hanno delle cose in comune. Entrambi hanno figli, grandi carriere, vite impegnate, e capiscono come funziona in certi ambienti… c’è un’attrazione”.

Oltre al lavoro come modella e alla figlia Khai, avuta dal cantante Zayn Malik, la Hadid sta lavorando a una linea di abbigliamento, ma vorrebbe anche tentare la strada del cinema, un altro punto di contatto con Cooper. Troppo presto per parlare di relazione? Chissà. Intanto la super modella è da poco tornata single dopo aver frequentato per alcuni mesi un grande amico di Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, che oggi sta frequentando ufficialmente Vittoria Ceretti, a sua volta molto amica di Gigi.