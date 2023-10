È tornato in Italia Adamo Guerra, il 57enne di Lugo sparito nel 2013. Come riporta il QN-Resto del Carlino, ieri mattina è comparso in Tribunale a Ravenna in occasione della prima udienza di divorzio. Era presente anche la moglie, in lacrime. La vicenda ha assunto un forte rilievo mediatico perché l’uomo è sparito dopo avere inscenato un suicidio con tanto di bigliettino di addio e i familiari lo avrebbero così considerato morto per 10 anni. Chi ha scoperto un’altra verità? “Chi l’ha visto?”, la trasmissione di Rai3 condotta da Federica Sciarelli ha scovato Guerra a Petrasso, in Grecia e lo ha raggiunto con microfono e telecamera: “Spegnete tutto, andate via, e la cosa finisce qui”, le sue uniche parole. “Voleva bene alle sue figlie, e anche noi comunque andavamo d’accordo. Per me non è umano, non è un uomo, non è un padre”, aveva detto la moglie Raffaella Borghi durante la trasmissione. A gennaio a carico del 57enne partirà sempre davanti al Tribunale di Ravenna, ma sezione penale, il processo che lo vede imputato per mancato mantenimento. Il fascicolo era nato dalla querela che la consorte fece nel settembre 2016 quando si presentò ai Carabinieri di Imola, nel Bolognese, per denunciare l’ex marito scomparso, ma che le risultava essere stato rintracciato in Grecia, per non avere provveduto al sostentamento familiare.