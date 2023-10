Solo pochi giorni fa, il mondo intero era in ammirazione per l’impresa di Dorothy Hoffner, la coraggiosa nonnina di 104 anni di Chicago che si era lanciata con il paracadute da un’altitudine di oltre 4.000 metri, gridando “Geronimo!” mentre affrontava il cielo insieme al suo istruttore. Una storia che aveva commosso ed emozionato, dimostrando in modo eclatante ciò che l’anziana aveva sempre sostenuto con determinazione: “L’età è solo un numero“. Adesso, però, è arrivata una notizia inaspettata: Dorothy è morta.

L’anziana è stata ritrovata priva di vita nel suo letto presso la residenza Brookdale Lake View: si è spenta durante il sonno. La donna avrebbe compiuto 105 anni a dicembre e già progettava la sua prossima avventura: un viaggio in mongolfiera, un’esperienza che non aveva mai avuto modo di vivere. Dopo il suo straordinario volo di sette minuti, che l’aveva resa la persona più anziana al mondo a lanciarsi da un aereo, Dorothy aveva detto: “Non ci sono mai stata!” e subito si era attivata per organizzare un’altra avventura.

Joe Conant, infermiere e amico di Dorothy, ha ricordato con affetto la nonnina: “Era instancabile. Guardava sempre avanti. Non era tipo da fare il sonnellino pomeridiano, e ogni volta che c’era qualcosa da fare, era sempre presente, ad aiutare con la cena e non solo. Era sempre lucida e non si è mai lasciata andare”.

Il suo lancio da 4.100 metri, avvenuto solo dieci giorni fa, non era stato dettato dalla sete di notorietà o dalla ricerca di riconoscimenti. Dorothy aveva semplicemente adorato l’esperienza e aveva deciso di ripeterla, dimostrando ancora una volta il suo spirito intraprendente: “Farsi pubblicità non le interessava, e neanche ricevere riconoscimenti o premi“. Nonostante la sua scomparsa, Conant continuerà a lavorare per certificare il Guinness World Record ottenuto dalla sua amica, onorando il suo straordinario coraggio e determinazione.

L’associazione Skydive Chicago e l’Associazione Paracadutisti degli Stati Uniti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui si legge: “Siamo profondamente rattristati dalla morte di Dorothy e siamo onorati di aver avuto un ruolo nella realizzazione del suo record. Il paracadutismo è un’attività che molte persone mettono nella loro lista delle cose da fare almeno una volta nella vita, ma Dorothy ci ha ricordato che non è mai troppo tardi“.