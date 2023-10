In mezzo al caos dello scontro armato mediorientale arriva la notizia dell’ennesimo atto vandalico ai danni del patrimonio culturale messo a segno da un turista. Secondo quanto si legge sul Jerusalem Post, un turista statunitense di 40 anni è stato arrestato per aver distrutto due preziose sculture al Museo israeliano di Gerusalemme. Proprio mentre è scoppiato nuovamente il conflitto israelopalestinese, con la presidenza statunitense già pronta e schierata per Israele, ecco lo statunitense che la combina grossa contro il patrimonio israeliano. Il tizio in questione ha danneggiato due statue romane risalenti al II secolo d.C. “Giovedì 5 ottobre (prima dell’attacco di Hamas ad Israele, ndr) nel tardo pomeriggio, la Polizia di Gerusalemme ha ricevuto una segnalazione dal personale della sicurezza del Museo Israeliano, in cui veniva riferito che un visitatore aveva intenzionalmente distrutto statue dal significativo valore finanziario esposte nel museo, causando un danno gravissimo”, ha spiegato la polizia locale nel suo comunicato ufficiale.

Le autorità che hanno arrestato l’uomo, lo hanno anche già interrogato ed è emerso che il 40enne avrebbe compiuto il gesto perché riteneva le sculture “idolatre e contrarie alla Torah”. Il legale del tizio, invece, ha negato tutto, sostenendo non si tratti di un atto di fondamentalismo religioso e che invece l’atto è stato compiuto in quanto il 40enne soffre di disturbi mentali: “Il mio cliente non ha compiuto un azione di fanatismo iconoclasta – ha spiegato il legale alla CNN – Le sue azioni prima dell’incidente suggeriscono che abbia sofferto di una condizione conosciuta e nota come Sindrome di Gerusalemme”. Si tratta di una sindrome rara per la quale una persona che sta visitando Gerusalemme riceverebbe un impulso improvviso di fede come calato dall’alto tanto da immedesimarsi in figure bibliche e compiere azioni psicotiche.