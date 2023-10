Botulinata a chi? Roberta Bruzzone ha vinto una causa dove era stata diffamata. Il tribunale di Verona ha sentenziato che un noto neurologo locale, Mirko Avesani, dovrà scontare nove mesi di reclusione per diffamazione. Avesani era stato protagonista di un post con commenti su Facebook rivolti alla nota criminologa ospite di programmi tv e Ballando con le stelle.

Come riporta il Corriere del Veneto, Avesani ha scritto sul suo profilo social, taggando la Bruzzone, frasi di ogni tenore e genere, con insulti pesanti, e anche allusioni sessuali violente: “Che poi cosa ha fatto la criminologa per uscire dalla mediocrità oltre a farsi botulinare il viso da p… che ha ? … Cosa c… fa di così rilevante?”. E ancora: “Sbagli tu a perdere tempo con una del genere, io la feccia la ignoro… al massimo questa qui potrebbe servire per un… e basta”. Durante il processo è stata la stessa Bruzzone a esporre i fatti davanti alla giudice Isabella Pizzati.

I fatti risalgono al 2017 quando la criminologa aveva affiancato il giornalista Sandro Mayer come opinionista a Ballando con le stelle. A quel punto Avesani non ci ha visto più e ne ha scritte di tutti i colori sui social contro la donna. “Sono post gravemente diffamatori, beceri e sessisti ai miei danni”, ha spiegato in aula la criminologa. Il 49enne Avesani, accusato di diffamazione aggravata aveva a sua volta sporto denuncia nei confronti della Bruzzone, poi archiviata dal gip Livia Magri, per calunnia.