Dopo le minacce di morte che Andrea Piazzolla ha ricevuto in diretta tv da parte di Javier Rigau a Pomeriggio 5, l’ex assistente di Gina Lollobrigida, scomparsa lo scorso 16 gennaio, ha chiesto di poter raccontare la sua versione.

Andrea Piazzolla, innanzitutto come sta?

Non mi aspettavo una domanda del genere. Non lo so nemmeno io perché la tensione durante la puntata di Pomeriggio 5 dello scorso 6 ottobre è stata tanta, quando faccio qualcosa sento molto la responsabilità delle persone coinvolte in questa vicenda come gli avvocati Filippo Morlacchini, Annamaria Bernardini De Pace, Francesca Romana Lupoi e Rosa Maria Natale che mi assistono. Ma la cosa che più mi preoccupa è salvaguardare Gina Lollobrigida a cui tengo sopra ogni altra cosa.

Ricordiamo che il prossimo 13 novembre è attesa la sentenza di primo grado del processo che la vede imputato per circonvenzione di incapace ai danni di Gina Lollobrigida. Il pm ha chiesto per lei 7 anni e 6 mesi di carcere.

La Procura fa il suo lavoro che è quello di sostenere l’accusa quindi me lo aspettavo, non è stata una sorpresa. Non ho aspettative, io credo molto nell’impegno e nell’etica che il mio legale, Morlacchini, ha messo nella mia difesa e questo mi fa sentire molto tranquillo.

Torniamo nel vivo della questione. È vero che si è presentato a sorpresa in diretta tv nella trasmissione Pomeriggio 5 per un confronto con Javier Rigau? Perché lo ha fatto?

È vero. Io trovo che quello che accade in certa tv quando si tratta del caso Lollobrigida sia una cosa non degna di un giornalismo serio, quindi ho deciso di presentarmi a Pomeriggio 5 senza avvisare nessuno per fermare quella che io trovo una campagna mediatica scorretta nei miei confronti, una campagna alimentata spesso dal sentito dire e dalle affermazioni del signor Rigau. Vorrei anche che la mi presenza possa servire ad evitare che altre persone patiscano le sofferenze morali e civili che Gina Lollobrigida ha dovuto sopportare sulla propria pelle. Trovo scorretto che si dia tanto spazio a persone come Rigau senza verificare la credibilità e il fondamento delle sue affermazioni, distruggendo la reputazione di donne e uomini senza stabilire un adeguato contraddittorio.

A Pomeriggio 5 lei ha portato con sé il suo telefono cellulare e ha cercato di far ascoltare in diretta degli audio, dichiarando che si trattava di fatti e non di chiacchiere riguardo al matrimonio fra Gina Lollobrigida e Javier Rigau, matrimonio che lei dichiara essere fasullo.

La prova che la signora Lollobrigida non volesse contrarre matrimonio con Rigau nel 2010 è proprio la sentenza con cui Rigau venne assolto per non aver ottenuto un ingiusto profitto patrimoniale perché nella stessa sentenza il giudice scrisse altresì che Rigau tenne una condotta truffaldina per falsificare timbri, firme, sigilli e far sottoscrivere alla signora Lollobrigida una ratifica che lei non avrebbe mai firmato. Inoltre, dagli audio in mio possesso, emerge chiaramente il fatto che Gina e Rigau non avessero mai intrattenuto alcun tipo di legame affettivo e che non si fossero conosciuti quando Rigau era minorenne.

Come spiega allora l’esistenza di alcune foto che ritraggono Gina insieme ad un giovanissimo Rigau?

Esiste un’unica foto dove Rigau giovanissimo compare accanto a Gina ed è una foto scattata nella hall di un hotel dove Rigau si era recato da semplice ammiratore per poterla conoscere. Le altre foto sono inerenti agli anni 2000 e ritraggono Rigau, ampiamente maggiorenne, accanto a Gina in alcuni eventi come “Il ballo delle rose” a Montecarlo in qualità di accompagnatore, non di fidanzato.

Il matrimonio per procura aveva comunque solo effetti religiosi e non civili. La Sacra Rota lo ha dichiarato sciolto o inesistente?

Possiedo l’audio della lettura della dispensa papale con la quale Enrico Ferranini, Ufficiale del tribunale della Rota Romana, alla presenza di Gina, dichiara inesistente il matrimonio tra Lollobrigida e Rigau. Avrei voluto far sentire l’audio durante la diretta di Pomeriggio 5 ma la conduttrice Myrta Merlino non me lo ha permesso.

Rigau le ha rivolto tutta una serie di accuse, una su tutte quella di essere “un parassita sociale che ha distrutto una famiglia intera per depredare una donna anziana”.

La rabbia e l’aggressività dimostrate da Rigau in diretta tv la dicono lunga sul fatto che abbia costruito un castello di bugie pronto a crollare sotto l’impulso della sua ira.

Rigau sostiene che lei abbia isolato Gina dalla sua famiglia d’origine che poi è la stessa accusa che le muove il figlio di Gina, Milko Skofic.

A questa domanda rispondo con una domanda. Perché Milko ha chiamato i carabinieri e ha usato una scaletta per entrare nell’abitazione di Gina a fare l’inventario dei beni ad un mese dalla sua morte e non ha chiamato le forze dell’ordine quando lei era in vita per denunciare il fatto che io l’avrei isolata da tutti? Perché ha scavalcato il cancello della villa aiutandosi con una scaletta e non ha forzato lucchetti e catenacci che a suo dire impedivano l’accesso per sincerarsi delle condizioni di Gina quando era viva? Io ho il forte sospetto che Milko Skofic si sia alleato con Javier Rigau perché quest’ultimo lo aiuterebbe a mantenersi economicamente.

A tale proposito, Rigau sostiene che quando Gina si è rotta il femore, lei gli avrebbe impedito di pagare medici e infermieri di tasca sua per farla curare

Questa offerta non è mai venuta da Rigau che non essendo il marito di Gina non aveva e non ha alcun titolo per parlare e agire in suo nome. L’offerta era giunta da parte di Milko Skofic ma sua madre Gina gli aveva risposto che non ce ne era bisogno perché era già circondata da medici e infermieri di grande competenza.

È lei l’esecutore dello sfratto che ha costretto Dimitri Skofic, nipote di Gina, e sua madre Mariagrazia Fantasia, a lasciare la dependance della villa sull’Appia Antica?

La disdetta del contratto di comodato d’uso gratuito della dependance in cui vivevano Dimitri e sua madre risaliva al 2010 e arrecava la firma dell’architetto Giorgio Bonini, allora amministratore della società cui faceva capo l’immobile. Inoltre Gina, nonostante la scadenza del contratto, propose a Dimitri di continuare a vivere nell’immobile con un nuovo contratto di comodato d’uso gratuito ma il ragazzo, probabilmente mal consigliato, preferì farsi riprendere dalla trasmissione “Storie Vere” con il trolley in mano per dimostrare che il sottoscritto lo stava cacciando di casa.

Ma veniamo al cuore della ormai famigerata puntata di Pomeriggio 5 quando Rigau, di fronte alle telecamere, le urla : “Bandito, ti ammazzo!”. Cosa ha pensato?

La signora Lollobrigida aveva riferito più volte che Rigau è una persona pericolosa e Rigau ha dimostrato che la signora Lollobrigida aveva perfettamente ragione. È uscita fuori la vera natura di Rigau, è andato in escandescenza nonostante il deterrente che la diretta tv avrebbe potuto costituire, figuriamoci cosa avrebbe potuto dire o fare senza telecamere. Mi lascia allibito è che la conduttrice Myrta Merlino non si sia dissociata dalle minacce di morte urlate da un suo ospite nei miei confronti.

Crede che le minacce di morte di Rigau nei suoi confronti siano compatibili con la convinzione che Gina aveva manifestato più volte riguardo a minacce, telefonate notturne, sparatorie a salve nel giardino della villa da parte di soggetti malintenzionati?

Assolutamente si e questo dimostra che Gina fosse lucidissima e avesse pienamente inteso la vera natura di Rigau.

Quindi, secondo lei, queste convinzioni di Gina non sarebbero frutto di manie persecutorie e tendenze paranoidee come fu diagnosticato dallo psichiatra forense Massimo Di Genio ma timori provocati da fatti reali?

Certo che si anche perché ci sono almeno altre due perizie psichiatriche fatte dal prof Alberto Siracusano e dal prof Fabrizio Iecher che certificano la piena capacità di intendere e volere di Gina.

Pensa di procedere legalmente contro Javier Rigau?

Senza ombra di dubbio. Io e la mia famiglia abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere minacce e quella di Rigau in diretta tv è solo la palese dimostrazione di ciò che la signora Lollobrigida ha sempre dichiarato e che è culminato in quella famosa intervista dove Gina disse: “Rigau è un mascalzone che dovrebbe passare il resto dei suoi giorni in galera”.