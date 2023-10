Viaggio da incubo per Emily Pallini. La tiktoker racconta sui social la disavventura vissuta a Milano con un tassista che si sarebbe visibilmente alterato quando ha scoperto che l’influencer voleva pagare con la carta e non in contanti. “Avevo una valigia abbastanza grande e pesante con qualche borsa” spiega Emily, “la tratta che dovevo percorrere era breve, saranno stati 15 minuti a piedi. Appena salgo sul taxi indico al tassista la destinazione e lui, più volte, mi chiede di ripeterla”. Ben presto il viaggio sarebbe stato guastato da un’uscita sgradevole del conducente: “Partiamo, dopo un paio di minuti mi dice: ‘Avevi paura di attraversare la strada?’. Non capivo neanche a cosa si riferisse e mi dice: ‘Eh perché la tratta da percorrere è così breve che sembrava avessi paura di farla a piedi’”. Pallini prosegue: “A parte che è una scelta mia, gli spiego che avevo dei bagagli pesanti e preferivo prendere il taxi. Allora lui mi risponde dicendomi: ‘Ah pensavo avessi paura di tutti questi neri che ci sono in giro’”.

Segue un silenzio imbarazzato da parte della tiktoker, fino a quando, giunto a destinazione, il tassista avrebbe parcheggiato sulla pista ciclabile senza curarsi del potenziale disagio che avrebbe procurato ai ciclisti nei paraggi. E a questo punto l’alterco. Continua ancora Emily: “Con tono sbagliato e fuori luogo mi dice che devo pagare in contanti perché lui non aveva il pos. Gli dico che non ho contanti, lui alza la voce e mi dice: ‘Non mi interessa adesso scendi dal taxi e vai a prelevare e mi paghi‘. Io continuo a dirgli che avrei pagato con carta, è un mio diritto pagare con carta […] Lui continua a urlare. Scendo dal taxi di fretta, stavo per prendere un ciclista e mi scuso. Il tassista scende e inizia ad urlare al ciclista aggredendolo. Prende dal bagagliaio la mia valigia, la sbatte sul marciapiede urlando”.

In quegli attimi concitati l’influencer ammette di non aver pensato a registrare l’accaduto con lo smartphone per poi segnalarlo a chi di dovere: “Sempre urlando sbatte le portiere, sgomma via se ne va dicendo che lui non aveva bisogno dei miei soldi. Mi ha lasciato lì sul marciapiede” fa sapere Pallini, che amareggiata conclude: “Non è possibile che un uomo di 50 anni, che potrebbe essere mio padre, si permette di trattare una ragazza, un cliente, in questo modo. È da vergogna. Sono senza parole e tanto dispiaciuta perché una cosa del genere non dovrebbe mai succedere. Mi sembra tutta una grandissima follia”.