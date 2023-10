Tra William e Kate c’è un terzo incomodo. Ma non è un amante segreto a determinare la tensione tra i due principi, avvelenando il loro undicesimo anno di matrimonio. A render tesi i rapporti è sempre lui: Harry. Il fratello transfuga è al centro di tante discussioni della coppia, perché la posizione dei due sposi è radicalmente diversa. Kate Middleton non ne vuole più sentir parlare, vorrebbe sia cancellato ogni residuo di rapporto, auspica una rottura totale. William invece (cuor di fratello) spera sempre che prima o poi si possa arrivare se non a una vera e propria riconciliazione, almeno a una tregua che veda l’intera Royal Family riaccogliere con benevolenza Harry dopo anni così difficili.

La rivelazione stavolta arriva da oltreoceano ed è affidata a un servizio di Us Weekly, un settimanale dedicato alle celebrità, alla moda e all’intrattenimento. Racconta il periodico, che ha raccolto le confidenze di una fonte segreta, che la vita privata di William e Kate non è quella rappresentata in pubblico, sempre sorridenti, impeccabili, affiatati. Il matrimonio in realtà, “ha alti e bassi, come tutti”, rivela l’insider. Ma il punto dolente è sempre lui: Harry. E così la gola profonda, che racconta dettagli riservati direttamente da Buckingham Palace, spiega che i due hanno posizioni radicalmente opposte rispetto ai rapporti da tenere con il duca di Sussex.

La rottura, non è un segreto, è stata deflagrante ed è avvenuta dopo la pubblicazione del libro Spare, nel quale Harry ha anche duramente attaccato i principi del Galles. Da allora, spiega la fonte, “Kate non ha alcun desiderio di comunicare col cognato o con Meghan Markle. Sono successe troppe cose negative e lei non è ancora pronta”.

William avrebbe invece una posizione più morbida. Ha subito gli attacchi di Harry con straordinario aplomb. Anche quando il fratello lo ha descritto come un attaccabrighe. E anche quand’è stato sfottuto per la sua calvizie. Eppure “vorrebbe fare pace con il fratello, anche se non ha fretta”. Anche perché è convinto che a soffiare sul fuoco ci sia stata sempre Meghan ma che il suo influsso su Harry si stia man mano affievolendo. In ogni caso, non c’è fretta. Spiega ancora l’insider che i due “sono concentrati sui loro doveri regali e restano uniti per il bene della Corona”.

Anche in passato erano trapelate confidenze dall’entourage di Kate e di William che raccontavano il loro rapporto come bel lontano dalla realtà patinata offerta nelle loro apparizioni in pubblico. A maggio era stata la volta di un ex dipendente di Kensington Palace. Aveva parlato con il biografo reale Tom Quinn. Aveva descritto una realtà ben diversa; “A volte hanno dei litigi incredibili ma a differenza di quelle coppie che durante le discussioni si lanciano pesanti vasi, loro si lanciano cuscini”. A scatenare le liti sarebbe “il capriccioso carattere di William. Kate lo affronta trattando il marito con la stessa pazienza con cui tratta i tre figli George, Charlotte e Louis”.

Adesso si scopre che uno dei motivi più frequenti di contrasto è Harry. In questo caso Kate mette da parte la sua proverbiale calma e si impunta: di far la pace con lui non vuole nemmeno sentirne parlare. E’ rimasta troppo turbata, soprattutto dopo la sua decisione di metter nero su bianco le rivelazioni sulla Casa Reale. Anche se Harry ha sempre avuto parole gentili per la cognata. “Conosco Kate da anni ed è fantastico che stia diventando parte della famiglia” erano state le sue parole dopo il fidanzamento di William e Kate nel 2010.