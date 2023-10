“Una disattenzione che sarebbe potuta costarmi la vita. Per fortuna tutto si sta risolvendo al meglio, ma ho passato giorni critici ed ora quello che è avvenuto è solo un brutto ricordo. Mi sto ristabilendo con risultati molto incoraggianti”. Queste sono le parole al Corriere della Sera di Edoardo “Edo” Soldo, noto cittadellese, personaggio dello spettacolo ed ex “velino” del programma “Striscia la Notizia“, che ha recentemente vissuto un’esperienza che ha messo a rischio la sua vita.

Il 14 agosto scorso, mentre si trovava in Sardegna per le sue vacanze estive, Edo ha vissuto un incidente che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Mentre si trovava su un tender per un’uscita in mare con degli amici al largo della Corsica, ha deciso di tuffarsi in acqua senza valutare bene la profondità. Il tuffo ha portato a una violenta collisione con una roccia sottomarina che gli ha provocato seri danni.

Nonostante non avesse perso conoscenza, Edoardo si è trovato immobilizzato e incapace di muoversi per alcuni minuti. Ha temuto per la sua vita e ha raccontato: “Non ho perso conoscenza, ma non riuscivo più a muovermi. Pensavo di morire. Sentivo le voci, ma non riuscivo a parlare. Tutto questo per una decina di minuti. Fortunatamente gli amici mi hanno portato subito sulla barca evitando che annegassi.”

Il natante si trovava in acque al largo della Corsica, ma grazie all’intervento tempestivo degli amici e di una dottoressa in vacanza, Edo è stato portato al punto di primo soccorso sulla costa e successivamente trasferito in elicottero all’ospedale di Bastia. Lì è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla colonna vertebrale per lo schiacciamento di due vertebre, con il rischio di rimanere paralizzato.

Edoardo ha dimostrato grande forza e determinazione durante la sua riabilitazione, rimanendo in Sardegna per essere seguito da professionisti esperti. Ha dichiarato: “Sono rimasto in Sardegna per questo, seguito da un professionista molto capace. Mi sono detto: ‘Non puoi mollare adesso’, ma giorno dopo giorno i vari esercizi, non senza grande fatica, hanno dato i loro risultati”.

La notizia dell’incidente è stata tenuta riservata fino a ora, quando Edoardo ha deciso di condividerla con il pubblico per sottolineare l’importanza della prontezza nell’affrontare situazioni di emergenza. Ha ringraziato tutte le persone che gli hanno fornito assistenza e supporto in quei momenti critici e ha annunciato il suo ritorno alla sua attività preferita: “Il 4 ottobre tornerò a Cittadella e ricomincerò a dirigere la palestra El Gym del centro sportivo di Fontaniva, quello che amo fare più di tutto”.