L’influencer Tommaso Zorzi ha vissuto momenti di preoccupazione quando è finito in ospedale a causa di un problema alla gamba durante un viaggio a Bologna. Zorzi ha condiviso la sua esperienza con i follower attraverso le sue storie social. Inizialmente, Zorzi ha mostrato di essere a tavola con la gamba bendata e sollevata, segnalando dolore, rossore e rigonfiamento. Tuttavia, successivamente, è sparito dai radar dei social, suscitando preoccupazioni tra i suoi fan.

Successivamente, l’influencer è riapparso e ha rivelato ai follower la causa del suo ricovero in ospedale. Ha spiegato: “Sono stato al pronto soccorso per la mia gamba”, aggiungendo che era stato in ospedale per alcune ore a causa di una “sospetta trombosi“. Ha descritto l’esperienza come angosciante ma ha tranquillizzato i suoi fan dicendo che è stato dimesso dall’ospedale e che non si trattava di trombosi, bensì di un’infezione alla gamba che richiedeva una terapia antibiotica.

Zorzi ha condiviso ulteriori dettagli mostrando una foto della sua gamba gonfia e dicendo: “La gamba era così”. Si è scoperto che il fastidio alla gamba era presente da alcuni giorni e le lunghe camminate tra Roma e Bologna avevano aggravato i sintomi. La visita al pronto soccorso era stata necessaria per confermare la diagnosi e ricevere il trattamento antibiotico appropriato. Fortunatamente, nonostante l’angoscia iniziale, Tommaso Zorzi ha assicurato ai suoi fan di sentirsi bene e di essere sulla via della guarigione.