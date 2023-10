Ora che inizia a vedere la luce in fondo al tunnel della malattia, Giovanni Allevi è pronto a tornare a dedicarsi alla sua passione, la musica, ma soprattutto ad esibirsi in pubblico. Nelle scorse ore è arrivato infatti l’annuncio del suo nuovo “Piano Solo Tour”, previsto per il 2024, con sette date confermate in diverse città italiane. La notizia è stata accolta con grande gioia dai suoi numerosi fan, che l’hanno vista come un grande messaggio di forza e speranza dopo la lunga battaglia contro il mieloma che Allevi sta combattendo da oltre un anno.

Le date del tour includono esibizioni a Parma il 12 febbraio, al Teatro Massimo di Pescara il 15 febbraio, al Gran Teatro Morato di Brescia il 27 febbraio, al Gran Teatro Geox di Padova il 29 febbraio, all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 3 marzo, al Teatro di Varese il 12 aprile, e infine al Teatro dal Verme di Milano il 27 aprile. I biglietti per questi concerti sono già disponibili per l’acquisto sul sito di TicketOne.

Due settimane fa, Allevi aveva condiviso un messaggio commovente sui suoi social, accompagnato da una foto che lo ritraeva sorridente su un pianoforte. Nel post, aveva espresso la gioia di poter anticipare il momento in cui si sarebbe riunito con il suo pubblico per condividere emozioni uniche durante i concerti. Aveva sottolineato quanto fosse importante recuperare la forza necessaria per offrire le migliori performance e aveva chiesto ai suoi fan un po’ di pazienza. Ora, sembra che quel momento sia finalmente arrivato, portando una ventata di gioia tra i suoi numerosi sostenitori: l’ufficialità del suo ritorno è stata confermata da Ventidieci, l’azienda che organizza i suoi concerti.