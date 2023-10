Il 21enne Jaswant Singh Chail è stato condannato a 9 anni di reclusione nel Regno Unito per aver tentato di uccidere la regina Elisabetta con una balestra. L’uomo è stato accusato di aver violato il Treason Act, una legge storica che punisce il reato di alto tradimento contro la monarchia britannica. La sua accusa riguardava un tentativo di infiltrazione avvenuto il giorno di Natale del 2021 nel castello di Windsor, la residenza solitamente occupata da Elisabetta II, deceduta nel settembre 2022.

La sentenza è stata pronunciata dal giudice Nichola Hilliard della corte londinese di Old Bailey. Il giudice ha stabilito che Chail, cittadino britannico d’origine indiana e sikh residente a Southampton, dovrà scontare inizialmente la sua pena in un centro di salute mentale, per poi essere trasferito in carcere dopo il completamento del trattamento medico.

Chail aveva ammesso la sua colpevolezza all’inizio del processo a febbraio, confessando apertamente di aver pianificato l’uccisione della regina. Nonostante fattori di alienazione che avevano influenzato la sua personalità, il giudice Hilliard ha inflitto una pena severa, aggiungendo ulteriori 5 anni di sorveglianza dopo il rilascio. La sentenza ha lasciato Chail impassibile, ma ha sconvolto i familiari e sorpreso molti osservatori per la sua severità. Oltre all’accusa di alto tradimento, Chail è stato processato per possesso illegale di un’arma offensiva potenzialmente letale e minacce di morte. Prima di questo caso, l’ultima volta che il Treason Act era stato applicato risaliva al 1981.

Durante il processo, è emerso che Chail aveva cercato di arruolarsi nell’esercito britannico per avvicinarsi più facilmente alla Royal Family. Inoltre, aveva dichiarato di essere ispirato dal film “Guerre Stellari“, tanto da auto-definirsi “Darth Chailis”, in riferimento a un personaggio della saga cinematografica. Sognava di abbattere la monarchia dei Windsor e sostituirla con un impero galattico per vendicare vecchi crimini imperiali britannici, in particolare la strage di civili avvenuta nel 1919 in India per reprimere una protesta a Jallianwala Bagh.

Nel corso delle indagini, è emerso che Chail affermava di “sentire voci” e di avere una relazione “emotiva e sessuale” con una fidanzata fittizia creata dall’intelligenza artificiale, chiamata Sarai. Tuttavia, aveva rifiutato di cercare cure mediche. Nonostante ciò, un perito ha escluso che Chail soffrisse di una psicosi così grave da compromettere completamente la sua capacità di intendere e volere.