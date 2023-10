Questo matrimonio non s’ha da fare, anzi proprio non s’è fatto. L’ultimo capitolo del pranzo di nozze non pagato che ha fatto parlare tutta la Ciociaria è forse quello più interessante di tutti. Dopo che per giorni le cronache dei quotidiani italiani hanno riportato i dettagli di un mega pranzo di nozze avvenuto al ristorante La Rotonda a fine agosto e mai pagato dagli sposi si scopre che quelle nozze non sono mai state registrate in Comune. Gli sposi sarebbero stati, fino alle scorse ore, tal Manolo Prioretti, carrozziere originario di Frosinone, ma residente e lavorante a Taunusstein, in Germania, e la modella 25enne Svenja Andrae. Foto e video online del loro banchetto di nozze hann fatto il giro del web: lui, un signore piuttosto avanti in età; lei una giovane e affascinante ragazza bionda.

Passa qualche settimana dal pranzo con invitati e il titolare del ristorante si fa vivo sia sui giornali che con una denuncia regolarmente depositata sostenendo che Prioretti non ha mai finito di saldare il conto. Il presunto neosposo, raggiunto in Germania, ha invece fatto sapere, tramite il suo legale, al quale ha mandato la copia dei bonifici con il pagamento di 3mila e 300 euro, che non ci sono più conti in sospeso. E se ancora non si capisce bene se questi bonifici sono reali o meno; se c’è stato un fraintendimento su tempi e modalità del saldo finale di oltre 4mila euro tra Prioretti e il ristoratore; ecco che spunta l’ultimo capitolo della vicenda: le nozze non sono state registrate in Comune, le pubblicazioni non sono mai avvenute e lo stato civile di Prioretti per il comune di Ferentino è ancora quello intonso di “celibe”.