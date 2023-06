Non si ferma l’anno di “ottimizzazione”, come l’ha definito Mark Zuckerberg riferendosi a Meta, per le compagnie attive nel mondo della tecnologia. Anche Reddit, il principale forum online per la condivisione di notizie e aggiornamenti di ogni tipo (molte delle quali vengono poi rilanciate in tutto il mondo dai giornali), licenzia parte del suo personale. Come riporta il Wall Street Journal, l’azienda ha deciso di tagliare il 5% delle risorse, pari a 90 dipendenti. A fronte di ciò, Reddit diminuirà anche le assunzioni, che dalle 300 previste caleranno a 100. Non solo: ha deciso anche di introdurre un accesso premium dal costo di 5 dollari al mese proprio per cercare di recuperare capitali.

osì, da oggi, 12 giugno, è iniziata una protesta che vede coinvolti oltre 3.ooo community con più di 30 milioni di iscritti. “Il 12 giugno, molti subreddit si oscureranno per protestare contro questa politica – si legge in un post pubblicato nei giorni scorsi -. Alcuni torneranno dopo 48 ore: altri scompariranno definitivamente a meno che il problema non venga affrontato adeguatamente. Questo non è qualcosa che nessuno di noi fa alla leggera: facciamo quello che facciamo perché amiamo Reddit e crediamo davvero che questo cambiamento renderà impossibile continuare a fare ciò che amiamo”.

Nel mentre, sul sito web The Verge, il portavoce di Reddit, Tim Rathschmidt, ha dichiarato: “La maggior parte degli utenti non dovrà pagare l’accesso e potrà usufruire gratuitamente dei dati entro un limite“. E sul blog Mashable precisa: “Spendiamo diversi milioni di dollari per le tariffe di hosting e Reddit ha bisogno di essere pagata equamente per continuare a supportare le app di terze parti ad alto utilizzo. I nostri prezzi si basano sui livelli di utilizzo, in modo che siano paragonabili ai nostri costi”.

Fondata nel 2005, Reddit diventa nel 2011 filiale indipendente di Advance Publications, società madre di Condé Nast. A dicembre del 2021 l’azienda aveva depositato in via confidenziale un’offerta pubblica per il lancio in Borsa, presso l’autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, con una valutazione presunta di 15 miliardi di dollari. Il lancio è stato poi sospeso.